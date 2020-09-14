Депутатами гордум в Томске и Новосибирске могут стать двое глав региональных штабов Навального

В Томске победу на выборах в городскую думу, как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, одержал координатор регионального штаба Алексея Навального в этих городах — Сергей Бойко. Однако по данным ГАС «Выборы» на 0.50, выдвиженец от КПРФ Сулейманов Ренат опережает Бойко на 10 голосов. Кроме того, о своей победе объявила глава Томского штаба Навального Ксения Фадеева, которая избиралась в гордуму.

По предварительным итогам единого дня голосования 13 сентября, в городские думы Томска и Новосибирска могут избраться главы региональных штабов Алексея Навального Ксения Фадеева и Сергей Бойко.

Наиболее успешно по предварительным итогам выборы для оппозиции проходят в Томске. Там в гордуму избирают 37 депутатов, из них 10 по партийным спискам, остальные — по округам. «Единая Россия», по данным ГАС «Выборы» на 0.40 14 сентября, получает 24,6%, КПРФ – 17,35%, ЛДПР – 15,27%, партия «Новые люди» – 14,22%, «Справедливая Россия» – 11,06%, «Яблоко» – 9,27%, Партия роста – 5,24%.

Леонид Волков, в свою очередь, сообщил в Twitter, что в Томске из 27 мандатов 16 — у кандидатов, поддержанных через систему «Умного голосования» и 3 у «Единой России».

Движение «Открытая Россия», в свою очередь, в своем телеграм-канале сообщила о трех победах поддержанных ими кандидатов. Андрей Лукин избран депутатом совета Нижнемактаминского поселения. В Богородское сельское поселение попал Рамиль Таишев, а ведущий YouTube канал Южа-ТВ Алексей Кутьин стал депутатом в Юже (Ивановская область).

Напомним, в единый день голосования выбирали депутатов 11 региональных парламентов и городских собраний в 22 столицах субъектов. Кроме того, в 18 субъектах прошли выборы губернаторов, в двух регионах главу выбирали парламентским голосованием.