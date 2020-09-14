Памфилова: В Госдуму без сбора подписей смогут избираться 16 партий. Среди новичков — «За правду» Прилепина и «Новые люди» Нечаева

По итогам единого дня голосования 16 политических партий получили возможность избираться в Госдуму без сбора подписей. Об этом 14 сентября рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре комиссии.



«Уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих — предполагаем, через год — выборах в Государственную думу 8-го созыва. Тринадцать партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, и теперь их число возрастает до 16 политических партий», — сказала Памфилова, назвав это «очень существенным изменением».

