Памфилова: В Госдуму без сбора подписей смогут избираться 16 партий. Среди новичков — «За правду» Прилепина и «Новые люди» Нечаева
По итогам единого дня голосования 16 политических партий получили возможность избираться в Госдуму без сбора подписей. Об этом 14 сентября рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
«Уже сейчас мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих — предполагаем, через год — выборах в Государственную думу 8-го созыва. Тринадцать партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, и теперь их число возрастает до 16 политических партий», — сказала Памфилова, назвав это «очень существенным изменением».
Среди новичков: партия «Новые люди» владельца компании Faberlic Алексея Нечаева, «Зеленая альтернатива» экоактивиста Руслана Хвостова и «За правду» Захара Прилепина.
Напомним, в единый день голосования выборы разного уровня прошли в 83 регионах страны. В четырех прошли дополнительные выборы в Госдуму, в 20 субъектах — выборы губернаторов (из них 18 — прямые, двух глав выбирали парламентским голосованием), региональных депутатов избирали в 11 субъектах, а также в 22 столицах регионов избирали новый созыв гордум. В большинстве победу одержали единороссы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что от этой ситуации «многих тошнит».