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13.09.2020 20:30
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МВД Белоруссии подтвердило применение оружия на акции в Минске

МВД Белоруссии подтвердило использование оружия во время протестных акций вечером 13 сентября в Минске. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства, силовики предупредительно выстрелили из помпового ружья.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей /.../, в это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить», – пояснили в МВД. Тут подчеркнули, что стрелять в воздух пришлось для «для пересечения незаконных действий».

Информацию о том, что силовики в воскресенье также применяли светошумовые гранаты для разгона протестующих при этом в ведомстве опровергли. Ранее такая информация начала распространяться в социальных сетях.

Акции все выходные проходят не только в Минске, но и в других городах страны. В столице горожане вплотную подошли к кварталу Дрозды, где поживают высокопоставленные чиновники.

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