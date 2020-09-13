МВД Белоруссии подтвердило применение оружия на акции в Минске

МВД Белоруссии подтвердило использование оружия во время протестных акций вечером 13 сентября в Минске. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства, силовики предупредительно выстрелили из помпового ружья.

«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей /.../, в это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить», – пояснили в МВД. Тут подчеркнули, что стрелять в воздух пришлось для «для пересечения незаконных действий».