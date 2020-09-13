Протесты в Белоруссии на выходных 12 и 13 сентября запомнятся подходом демонстрантов к району Дрозды, где проживает правительственная элита, столкновениями с силовиками и использованием водомётов.

Люди в центре Минска вставали в колонны и двигались по центру и в субботу, и в воскресенье. Сформироваться в толпу из сотен тысяч человек с утра 13 сентября им не помешало ни закрытие метро на вход и на выход, ни перебои со связью и Интернетом. Около 17 часов вечера жители Минска направились к посёлку Дрозды. В квартале, где проживают многие чиновники и сам Александр Лукашенко, их встретили сотни силовиков, дорогу перекрыли щитами. В сетях появилась информация о том, что ОМОН начал применять светошумовые гранаты недалеко от дама главы ЦИК страны Лидии Ермошиной. Со своей стороны МВД выступило с официальным заявлением о том, что этого не происходило.

В МВД отрицают, что в Дроздах против протестующих применили светошумовые гранатыhttps://t.co/ZOAbUMqtGV — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) September 13, 2020

Как сообщали очевидцы происходящего в Минске в воскресенье, из толпы особенно выделяется группа спортсменов. Они пришли к «Арене-сити», подойти к которой вплотную не позволяет кордон, и начали скандировать «Народ – чемпион». Ролик свидетели выложили в социальных сетях.



Минск. К кордону силовиков у «Арена-сити» пришла колонна спортсменов. Они скандируют «Народ — чемпион!» и «Мы играем честно». Среди спортсменов — в прошлом известный баскетболист, а ныне заместитель председателя федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков. pic.twitter.com/uHEvXmqOBr — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Спортсмены уже высказывались о происходящем накануне. 12 сентября на YouTube появилось обращение 93 футболистов, которые призвали остановить насилие и выразили слова поддержки «родным тех, кто был убит, всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен». Они особенно подчеркнули, что не будут молчать, пока в стране не соблюдаются права человека – самая важная из существующих «привилегий».

К торговому центру «Арена-сити» колонна протестующих в Минске прошла по проспекту Победителей около 17.30 вечера. Там их, выстроившись в линию, встретили десятки силовиков. Люди стояли лицом к лицу: митингующие не согласились разойтись, даже когда ОМОН прислал двоих сотрудников для переговоров.

Протесты и задержания идут по всей Белоруссии. В Бресте столкновения с силовиками оказались особенно жёсткими: некоторые митингующие кричали и просили о помощи.

Жесткие задержания в Бресте. Слышно, как человек кричит: «Помогите!» pic.twitter.com/CiL0IWO2ZY — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

В городе стали применять водомёты. Одновременно с этим началась волна задержаний.

В Бресте на улице появился водомет. Его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Начались жесткие задержания, много ОМОНа. pic.twitter.com/38Oct5eNBq — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

В какой-то момент силовики свернули с главных улиц во дворы: не делать лишних движений просили даже тех, кто просто шёл по свои делам, например, гулял с собакой.

За два дня несколько раз появлялись сообщения о том, что милиция била людей. Накануне в сетях появился снимок девушки, которую, по утверждению очевидцев, на демонстрации в Минске стукнул по лицу силовик после того, как она сняла с него маску. В воскресенье история повторилась в Жодино.

Помните инцидент в Жодино, где майор милиции вдруг ударил женщину в лицо — да так сильно, что она упала? Вот видео с ее смартфона. pic.twitter.com/QkFPHnTERc — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

А вот в городе Новополоцке перевес оказался на стороне протестующих. Как рассказывает издание Tut.by, в момент, когда из машины вышли неизвестные в чёрной форме, которые, как правило, выхватывают людей из толпы и увозят их в неизвестном направлении, горожане оттеснили, загнали в салон и вынудили уехать.

В Новополоцке люди в черном пытались начать задержания. Но протестующие их оттеснили и вынудили уехать.



Видео: @belteanews pic.twitter.com/9kMwaViext — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

К акциям подключились жители города Кобрин. Жители придумали лозунг «Лукашенко – в автозак!» и кричали «Живи – Беларусь!». В Гродно к акции присоединились рабочие, которые вышли в город прямо в спецформе.



В Могилёве люди также не сидят дома. Их лозунг – «Это наш город!». Горожане традиционно выходят на улицы с красно-белыми флагам и цветами.