FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 16:34
1
Печать

«Мы не можем молчать». 93 белорусских футболиста записали видео против насилия силовиков

Белорусские футболисты высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных записали обращения против насилия силовиков в стране. Ролик 12 сентября появился на YouTube.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать – когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны! Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: остановите насилие! Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию. Нет иной привилегии, кроме одной – права человека. Мы за правду, справедливость и свободу», – так звучит основной текст, который вместе прочитали спортсмены. После этого участники видео по очереди повторяют фразу «Мы – против насилия».

Как отмечает издание «Спорт-Экспресс», среди записавших обращение футболистов – спортсмены игравшие и в российских клубах, Например, Станислав Драгун, Павел Нехайчик, Егор Филипенко и другие.

В Минске продолжаются столкновения с силовиками. В субботу правоохранители зачищают площадь Независимости. Местные СМИ указывают на то, что задержания проходят жёстко. Горожане отбивают друг друга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

sektor7
Отлично.
95 закончили играть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний