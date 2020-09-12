«Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать – когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны! Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: остановите насилие! Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закреплённые в Конституции: никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию. Нет иной привилегии, кроме одной – права человека. Мы за правду, справедливость и свободу», – так звучит основной текст, который вместе прочитали спортсмены. После этого участники видео по очереди повторяют фразу «Мы – против насилия».