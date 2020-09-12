В Минске силовики задерживают протестующих. Те кидают в них цветы и отбивают друг друга

В Минске днём 12 сентября проходят задержания протестующих, которые вновь вышли на «женский марш» против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков. Как передаёт «МБХ Медиа», некоторые женщины отбиваются от силовиков цветами. По данным издания, на марш в субботу вышли больше 500 человек, многие , уже по традиции, принесли красно-белые флаги и букеты. Вскоре количество участников стало больше 1000.

Когда силовики попытались задержать политическую активистку Нину Багинскую, сделать это им не позволили другие протестующие. 73-летняя женщина стала одним из символов выступлений белорусов после того, как идя с флагом в руках на одном из маршей, она сообщила остановившему её сотруднику ОМОНа, что просто «гуляет» и двинулась дальше.

Силовики пытались задержать женщину, но протестующие отбили ее. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/X6Tup3Ccch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 12, 2020

Как отмечает канал NEXTA, те женщины, которых в субботу не задержали при зачистке площади Независимости, продолжают шествие. Люди собираются на проспекте Победителей. Задержания проходят в жёсткой форме. Так, по информации «Белсат TV», один из силовиков ударил девушку, когда та сорвала с него маску.

Жаночы марш на пл. Свабоды. Дзяўчына сарвала з сілавіка маску, той яе ўдарыў. pic.twitter.com/wp2N6Rq84S — Белсат TV (@Belsat_TV) September 12, 2020