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12.09.2020 16:10
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В Минске силовики задерживают протестующих. Те кидают в них цветы и отбивают друг друга

В Минске днём 12 сентября проходят задержания протестующих, которые вновь вышли на «женский марш» против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.

Как передаёт «МБХ Медиа», некоторые женщины отбиваются от силовиков цветами. По данным издания, на марш в субботу вышли больше 500 человек, многие , уже по традиции, принесли красно-белые флаги и букеты. Вскоре количество участников стало больше 1000.

Когда силовики попытались задержать политическую активистку Нину Багинскую, сделать это им не позволили другие протестующие. 73-летняя женщина стала одним из символов выступлений белорусов после того, как идя с флагом в руках на одном из маршей, она сообщила остановившему её сотруднику ОМОНа, что просто «гуляет» и двинулась дальше.

Как отмечает канал NEXTA, те женщины, которых в субботу не задержали при зачистке площади Независимости, продолжают шествие. Люди собираются на проспекте Победителей.

Задержания проходят в жёсткой форме. Так, по информации «Белсат TV», один из силовиков ударил девушку, когда та сорвала с него маску.

Накануне задержания также проходили в центре Минска, где собрались горожане: силовики хватали всех подряд и не обращали внимания на возраст и пол. В других точках, в частности в Веснянке и в Гродно, люди массово включали фонарики на телефонах. Они поздравляли с днем рождения Светлану Тихановскую, которая, по их мнению, победила на президентских выборах.

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Комментарии (4)

bluxer
Трусами отбиваться лучше.
вадики
Там у вас Хабаровск 3 месяц бастуе!!!!!
вадики
Ситуевина совсем вышла из пид контролю!!!Лукашеуску беги!!!Иначе и автик не поможет либо повесют либо расстреляют!!!
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