В Минске силовики задерживают протестующих. Те кидают в них цветы и отбивают друг друга
В Минске днём 12 сентября проходят задержания протестующих, которые вновь вышли на «женский марш» против Александра Лукашенко и насилия со стороны силовиков.
Как передаёт «МБХ Медиа», некоторые женщины отбиваются от силовиков цветами. По данным издания, на марш в субботу вышли больше 500 человек, многие , уже по традиции, принесли красно-белые флаги и букеты. Вскоре количество участников стало больше 1000.
Женщины кидают цветы в силовиков. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/SimtmPDnoa— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 12, 2020
Когда силовики попытались задержать политическую активистку Нину Багинскую, сделать это им не позволили другие протестующие. 73-летняя женщина стала одним из символов выступлений белорусов после того, как идя с флагом в руках на одном из маршей, она сообщила остановившему её сотруднику ОМОНа, что просто «гуляет» и двинулась дальше.
Силовики пытались задержать женщину, но протестующие отбили ее. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/X6Tup3Ccch— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 12, 2020
Как отмечает канал NEXTA, те женщины, которых в субботу не задержали при зачистке площади Независимости, продолжают шествие. Люди собираются на проспекте Победителей.
Задержания проходят в жёсткой форме. Так, по информации «Белсат TV», один из силовиков ударил девушку, когда та сорвала с него маску.
Жаночы марш на пл. Свабоды. Дзяўчына сарвала з сілавіка маску, той яе ўдарыў. pic.twitter.com/wp2N6Rq84S— Белсат TV (@Belsat_TV) September 12, 2020
Накануне задержания также проходили в центре Минска, где собрались горожане: силовики хватали всех подряд и не обращали внимания на возраст и пол. В других точках, в частности в Веснянке и в Гродно, люди массово включали фонарики на телефонах. Они поздравляли с днем рождения Светлану Тихановскую, которая, по их мнению, победила на президентских выборах.