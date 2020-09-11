Силовики задерживали протестующих у костела в центре Минска, несмотря на возраст и пол. Белорусы поздравляют Тихановскую с днем рождения
На площади Независимости в Минске вечером 11 сентября вновь собрались протестующие против Александра Лукашенко и насилия силовиков.
Как сообщает tut.by, ОМОН и силовики в гражданском задерживали людей, несмотря на возраст и пол. Некоторых пытались вытащить прямо из дверей Красного костела, в котором по традиции скрывались протестующие.
Некоторые из протестующих сегодня поздравляли с днем рождения Светлану Тихановскую, которая, как они считают, победила на выборах президента Александра Лукашенко.
На протест вышел не только Минск — люди поздравляли Тихановскую, например, и в Гродно.
В Веснянке колонна людей с фонариками во дворах скандировала протестные лозунги, их поддерживали из окон.