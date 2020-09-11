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11.09.2020 21:21
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Силовики задерживали протестующих у костела в центре Минска, несмотря на возраст и пол. Белорусы поздравляют Тихановскую с днем рождения

На площади Независимости в Минске вечером 11 сентября вновь собрались протестующие против Александра Лукашенко и насилия силовиков.

Как сообщает tut.by, ОМОН и силовики в гражданском задерживали людей, несмотря на возраст и пол. Некоторых пытались вытащить прямо из дверей Красного костела, в котором по традиции скрывались протестующие.

Некоторые из протестующих сегодня поздравляли с днем рождения Светлану Тихановскую, которая, как они считают, победила на выборах президента Александра Лукашенко.

На протест вышел не только Минск — люди поздравляли Тихановскую, например, и в Гродно.

В Веснянке колонна людей с фонариками во дворах скандировала протестные лозунги, их поддерживали из окон.

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Комментарии (4)

victor_k
Тихановская - это кремлёвское посмешище.
Такое же, как и её муженёк.

ЗЫ
К католикам и протестантам отношусь нейтрально.
РПЦ крайне не люблю.
Mozg
Странно, что стекло во входных дверях не разбили дубинками, как до этого в кафе.
kоt-obormot
Сигналы из космоса от омериканцев видимо идут беспрерывно!
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