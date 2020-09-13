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13.09.2020 17:27
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Протестующие в Минске вплотную подошли к району, где живёт правительственная элита

Тысячи человек в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники, в том числе и Александр Лукашенко. Как вечером 13 сентября передаёт «Медиазона», на место перебросили силовиков. Начались задержания. Некоторые демонстранты пытаются убежать.

По данным очевидцев, у парка Дрозды стоят несколько сотен силовиков и автозаки. Дорогу колонне преградил кордон, но толпа протестующих становится всё больше.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на круг источников, близких к Владимиру Путину, президент России поражён массовостью протестных выступлений в Белоруссии, но не верит, что это заставит уйти Александра Лукашенко.

В протестном марше в воскресенье участвуют около 150 тысяч человек. Такую цифру приводит "Интерфакс".

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Комментарии (6)

Остап Бендер +
Два деятеля из Зазеркалья.
Mozg
Такими темпами таракану уже не куда будет возвращаться из Сочи....
Петр Петров
Сколько еще эта скотобаза будет цепляться за власть!!
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