Протестующие в Минске вплотную подошли к району, где живёт правительственная элита
Тысячи человек в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники, в том числе и Александр Лукашенко. Как вечером 13 сентября передаёт «Медиазона», на место перебросили силовиков. Начались задержания. Некоторые демонстранты пытаются убежать.
По данным очевидцев, у парка Дрозды стоят несколько сотен силовиков и автозаки. Дорогу колонне преградил кордон, но толпа протестующих становится всё больше.
Минск. Большая колонна протестующих идет в сторону Дроздов. pic.twitter.com/IjCJejlGlD— TUT.BY (@tutby) September 13, 2020
Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на круг источников, близких к Владимиру Путину, президент России поражён массовостью протестных выступлений в Белоруссии, но не верит, что это заставит уйти Александра Лукашенко.
В протестном марше в воскресенье участвуют около 150 тысяч человек. Такую цифру приводит "Интерфакс".