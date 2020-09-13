Протестующие в Минске вплотную подошли к району, где живёт правительственная элита

Тысячи человек в Минске подошли к повороту на проезд Дрозды, где живут высокопоставленные белорусские чиновники, в том числе и Александр Лукашенко. Как вечером 13 сентября передаёт «Медиазона», на место перебросили силовиков. Начались задержания. Некоторые демонстранты пытаются убежать.

По данным очевидцев, у парка Дрозды стоят несколько сотен силовиков и автозаки. Дорогу колонне преградил кордон, но толпа протестующих становится всё больше.