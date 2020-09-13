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13.09.2020 16:47
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Bloomberg: Путин поражён массовостью протестов в Белоруссии, но не верит, что они заставят уйти Лукашенко

Владимир Путин не верит, что протесты в Белоруссии приведут к смене власти в стране и заставят уйти Александра Лукашенко. Несмотря на то, что Москва не доверяет действующему президенту, она продолжит его поддерживать, чтобы не остаться на стороне проигравших. Об этом 13 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

Отмечается, что Москва поражена массовостью протестов, которые проходят в Белоруссии. Тут надеются, что со временем Лукашенко сам примет решение о передаче власти и, со своей стороны, будут поощрять такие шаги.

14 сентября президенты России и Белоруссии должны встретиться в Сочи. Посол Владимир Семашко и 11 лиц, обеспечивающих безопасность Александра Лукашенко, согласно информации, появившейся 12 сентября, уже прибыли на место из Минска.

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Комментарии (29)

dddmmm
Готовься, есть шанс следующим стать.
Pilat
И ведь верят....
Т.е. по мнению большинства комментирующих, либо Путин, либо Песков по ночам с секретного телефона звонит в Блумберг и делится своими переживаниями по поводу Бацьки.....
Вроде взрослые все люди.
Mozg
Путин не верит, но Лукаш уйдёт не сам. Сам конечно не уйдёт.
Но кризис сам собой не рассосётся.
Это как в 1993 в Москве: противостояние закончится апогеем. Но разница в том, что здесь нет парламента, который можно расстрелять танками. Кончится тем, что диктатор будет повержен. Как - история покажет
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