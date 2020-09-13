Bloomberg: Путин поражён массовостью протестов в Белоруссии, но не верит, что они заставят уйти Лукашенко

Владимир Путин не верит, что протесты в Белоруссии приведут к смене власти в стране и заставят уйти Александра Лукашенко. Несмотря на то, что Москва не доверяет действующему президенту, она продолжит его поддерживать, чтобы не остаться на стороне проигравших. Об этом 13 сентября пишет Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников.

Отмечается, что Москва поражена массовостью протестов, которые проходят в Белоруссии. Тут надеются, что со временем Лукашенко сам примет решение о передаче власти и, со своей стороны, будут поощрять такие шаги.