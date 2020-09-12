Перед поездкой в Россию Лукашенко совещается с силовиками, а его охрана прилетела в Сочи на рекогносцировку
В Минске и Сочи началась активная фаза подготовки к закрытой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Лукашенко проводит совещание с силовиками во дворце Независимости 12 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». После задержания российских наемников ЧВК Вагнера в Минске эти встречи стали регулярными.
В то же время самолет правительства Белоруссии Bombardier с 12 пассажирами на борту совершил перелет из Минска в Сочи.
По данным телеграм-канала Nexta, на самолете прибыли посол Белоруссии в России Владимир Семашко и 11 лиц, обеспечивающих безопасность Александра Лукашенко.
Встреча Лукашенко и Путина пройдет 14 сентября за закрытыми дверями. Сообщений для прессы не ожидается.