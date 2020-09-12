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12.09.2020 18:22
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Перед поездкой в Россию Лукашенко совещается с силовиками, а его охрана прилетела в Сочи на рекогносцировку

В Минске и Сочи началась активная фаза подготовки к закрытой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко проводит совещание с силовиками во дворце Независимости 12 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». После задержания российских наемников ЧВК Вагнера в Минске эти встречи стали регулярными.

В то же время самолет правительства Белоруссии Bombardier с 12 пассажирами на борту совершил перелет из Минска в Сочи.

Фото: скриншот с сайта www.radarbox.com/

По данным телеграм-канала Nexta, на самолете прибыли посол Белоруссии в России Владимир Семашко и 11 лиц, обеспечивающих безопасность Александра Лукашенко.

Встреча Лукашенко и Путина пройдет 14 сентября за закрытыми дверями. Сообщений для прессы не ожидается.

Фото: скриншот с сайта www.radarbox.com/

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Комментарии (6)

efela
Напоминает как князья за ярлыком в орду ездили.
kоt-obormot
Лукашеску боится, что путен его в плен возьмет.
Brit
"Зло станет правдой, правда - злом.
Взовьёмся в воздухе гнилом".

Шабаш двух людоедов
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