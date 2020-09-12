В Минске и Сочи началась активная фаза подготовки к закрытой встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко проводит совещание с силовиками во дворце Независимости 12 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». После задержания российских наемников ЧВК Вагнера в Минске эти встречи стали регулярными.

В то же время самолет правительства Белоруссии Bombardier с 12 пассажирами на борту совершил перелет из Минска в Сочи.