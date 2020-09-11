Песков рассказал, когда состоится визит Александра Лукашенко в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дату визита президента Белоруссии в Москву, которую раньше озвучивали СМИ.



По его словам, встреча с Путиным состоится 14 сентября.



«Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются», — сообщил Песков.



О том, что Лукашенко планирует посетить столицу РФ, где он должен встретиться в российским лидером, начали говорить в начале этой недели, после визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.

