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11.09.2020 12:59
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Песков рассказал, когда состоится визит Александра Лукашенко в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил дату визита президента Белоруссии в Москву, которую раньше озвучивали СМИ.

По его словам, встреча с Путиным состоится 14 сентября.

«Это будет рабочий визит, у него будет общение с Путиным. Подписание документов, пресс-конференция или заявления для прессы по итогам переговоров не планируются», — сообщил Песков.

О том, что Лукашенко планирует посетить столицу РФ, где он должен встретиться в российским лидером, начали говорить в начале этой недели, после визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск.

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Комментарии (4)

Mozg
Лукаш сделает подарок к дате визита- посадит в тюрьму ещё несколько женщин?
Роман Романович
Песков рассказала? Вы там хорошо себя чувствуете?
ла?
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