Губернатор Краснодарского края назвал сгоревшую восьмиэтажку самостроем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший в ночь на 13 сентября многоэтажный дом в краевой столице — самострой.
«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом - самострой. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт. Также стоит вопрос о выплате компенсаций», - глава региона в своем Телеграм-канале.
Кондратьев также отметил, что причины возгорания ещё устанавливаются, сформированы комиссии для определения ущерба.
«Пострадавших разместили в одной из гостиниц города. Поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки», - написал глава региона.
Пожар произошёл в Краснодаре в ночь на воскресенье. Огонь охватил мансарды и крышу восьмиэтажного дома на Российской, 267/6. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Полностью сгорели 54 квартиры, пострадавших нет.