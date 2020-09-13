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13.09.2020 15:17
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Губернатор Краснодарского края назвал сгоревшую восьмиэтажку самостроем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший в ночь на 13 сентября многоэтажный дом в краевой столице — самострой.

«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом - самострой. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт. Также стоит вопрос о выплате компенсаций», - глава региона в своем Телеграм-канале.

Кондратьев также отметил, что причины возгорания ещё устанавливаются, сформированы комиссии для определения ущерба.

«Пострадавших разместили в одной из гостиниц города. Поручил мэру оказать всю необходимую помощь в восстановлении документов пострадавших. Это нужно сделать в кратчайшие сроки», - написал глава региона.

Пожар произошёл в Краснодаре в ночь на воскресенье. Огонь охватил мансарды и крышу восьмиэтажного дома на Российской, 267/6. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. метров. Полностью сгорели 54 квартиры, пострадавших нет.

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Комментарии (4)

263032281
рыночная власть отменила коммунистическое строительство - вот побочный эффект
Киргуду
Ну, в принципе, на одном из форумов народ так и пишет - район типа наших Шушар. Строили годах в 12.
Участки были согласованны под застройку в 3 этажа, построили в 2 раза выше, да еще и с деревянной мансардой. Наверняка еще пропитки не было и т.п.
dimas062
А как они самострой к городским коммуникациям подключили?
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