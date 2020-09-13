Губернатор Краснодарского края назвал сгоревшую восьмиэтажку самостроем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сгоревший в ночь на 13 сентября многоэтажный дом в краевой столице — самострой.



«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом - самострой. Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счёт. Также стоит вопрос о выплате компенсаций», - глава региона в своем Телеграм-канале.



Кондратьев также отметил, что причины возгорания ещё устанавливаются, сформированы комиссии для определения ущерба.

