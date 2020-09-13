В Краснодаре всю ночь горел жилой многоквартирный дом. От крыши и мансарды ничего не осталось
Всю ночь 13 сентября в Краснодаре тушили многоэтажный дом, у которого пылали крыша и мансарды. Чудом никто не пострадал, а сам пожар выглядел весьма устрашающе.
Очевидцы утверждают, что причиной возгорания мог стать свадебный салют, угодивший на крышу. Впрочем, предварительная причина с версией местных жителей не сходится.
МЧС России
По данным МЧС по Краснодарскому краю, в тушении участвовали 214 человек и 63 единицы спецтехники. Пожар удалось ликвидировать к 7.43 утра. Возгорание возникло около 02.15. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников ведомства, пострадали около 88 квартир, полностью выгорел восьмой, последний этаж. По предварительным данным, огонь начал распространяться из квартиры на седьмом этаже, а из-за того, что мансарда была деревянная, происходило это стремительно.
Жителей разместили в пунктах временного пребывания. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
МЧС России