Полицейский УАЗ не удержался на мокрой дороге, из-за чего после заноса улетел в кювет и встал на крышу. События происходили утром 13 сентября в Курортном районе Петербурга.

Очевидцы сообщают, что неприятность с патрульным автомобилем они наблюдали около 10 утра на Зеленогорском шоссе у перекрестка с проспектом Ленина. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что вытаскивать машину и ставить её на колёса пришлось экстренным службам.