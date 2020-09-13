На Зеленогорском шоссе полицейский УАЗ исполнил кувырок и встал на крышу в кювете. Показываем, как это было
Полицейский УАЗ не удержался на мокрой дороге, из-за чего после заноса улетел в кювет и встал на крышу. События происходили утром 13 сентября в Курортном районе Петербурга.
Очевидцы сообщают, что неприятность с патрульным автомобилем они наблюдали около 10 утра на Зеленогорском шоссе у перекрестка с проспектом Ленина. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что вытаскивать машину и ставить её на колёса пришлось экстренным службам.
В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» не смогли оперативно сообщить информацию о пострадавших.
В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камер, на которой видно, как УАЗ заносит на повороте. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением из-за плохого сцепления с дорогой после дождя.