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13.09.2020 14:00
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На Зеленогорском шоссе полицейский УАЗ исполнил кувырок и встал на крышу в кювете. Показываем, как это было

Полицейский УАЗ не удержался на мокрой дороге, из-за чего после заноса улетел в кювет и встал на крышу. События происходили утром 13 сентября в Курортном районе Петербурга.

Очевидцы сообщают, что неприятность с патрульным автомобилем они наблюдали около 10 утра на Зеленогорском шоссе у перекрестка с проспектом Ленина. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что вытаскивать машину и ставить её на колёса пришлось экстренным службам.

В УГИБДД по городу и области «Фонтанке» не смогли оперативно сообщить информацию о пострадавших.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась запись с камер, на которой видно, как УАЗ заносит на повороте. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением из-за плохого сцепления с дорогой после дождя.

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Комментарии (6)

Павел Михайлов
Позорище конечно, что полиция вынуждена ездить на таких вёдрах.
local_
"Это может случиться с каждым" (с)
CET
По делу!
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