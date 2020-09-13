В Петербурге не прекращают выявлять заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз услышали 206 человек

В Петербурге за последние сутки выявили 206 заболевших COVID-19. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба по борьбе с вирусом, опубликованные 13 сентября.

Число заразившихся чуть больше, чем накануне, когда вирус был найден у 203 человек.

В целом по стране за прошлые сутки насчитали 5449 новых случая, что почти на 39 меньше, чем днем ранее. Первую строчку по ежедневному приросту удерживает Москва c 650, а Петербург традиционно оказался на втором месте.

Общее число заболевших в Петербурге составляет 39 276. За сутки выздоровело 104 человека, всего с начала пандемии излечились 27 090 больных.