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13.09.2020 11:10
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Эксперты назвали самую популярную марку машины с пробегом в России. Впервые с пьедестала слетела отечественная «ласточка»

Среди подержанных легковых автомобилей в России по итогам августа самым популярным стал Ford Focus. Об этом 13 сентября сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно сообщению, с начала 2020 года Ford Focus удалось обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единственным лидером рейтинга. Специалисты отметили, что российский автомобиль уже несколько месяцев не может попасть в тройку самым покупаемых подержанных машин.

«В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio», — отметили в «Автостате».

Всего за восемь месяцев россияне приобрели 77,6 тыс. подержанных Ford Focus, 76,7 тыс. подержанных LADA 2114, 70,1 тыс. подержанных Hyundai Solaris и 69,1 тыс. подержанных KIA Rio.

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