Эксперты назвали самую популярную марку машины с пробегом в России. Впервые с пьедестала слетела отечественная «ласточка»

Среди подержанных легковых автомобилей в России по итогам августа самым популярным стал Ford Focus. Об этом 13 сентября сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».



Согласно сообщению, с начала 2020 года Ford Focus удалось обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единственным лидером рейтинга. Специалисты отметили, что российский автомобиль уже несколько месяцев не может попасть в тройку самым покупаемых подержанных машин.



«В июле и августе россияне наибольшие предпочтения отдавали Ford Focus, а также Hyundai Solaris и KIA Rio», — отметили в «Автостате».

