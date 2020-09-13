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13.09.2020 10:30
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На Гражданском проспекте ранним утром горело общежитие Петербургского политеха. Студентам пришлось просыпаться и выходить

Утром 13 сентября пожарные тушили огонь в Калининском районе. Горело общежитие СПбПУ на Гражданском проспекте, 30. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Со слов экстренного ведомства, заявка о возгорании поступила в 5.19. В 5.35 ранг пожара уже был снижен до первого номера. Ещё до прибытия спасателей на улицу эвакуировались 150 человек.

«По уточнённой информации в здании общежития №13 Государственного политехнического университета Петра Великого на 3-м этаже происходило горение вестибюле на площади 15 кв.метров и на балконе 4-го этажа на площади 10 кв.метров», — уточнили в ГУ МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

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