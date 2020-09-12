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12.09.2020 20:15
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Мусоровоз сбросил балласт с Гренадерского моста. Ювелирный трюк попал на видео

В дорожной аварии с мусоровозом в Петербурге пострадала Выборгская набережная. С Гренадерского моста на проезжую часть улетело содержимое контейнера.

Мусоровоз не вписался в поворот при заезде на мост днем 12 сентября. Его маневр попал на видео.

"Фонтанка.ру"

Пользователи соцсетей, ставшие очевидцами ДТП, сообщили, что Выборгскую набережную пришлось перекрывать для уборки мусора. Знатоки габаритных грузоперевозок предположили, что злую шутку с водителем сыграла не скорость, а разбалансировка мусора в контейнере.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Если бы помнил, что ведёт грузовой автомобиль, то аварии бы не случилось.
bluxer
Фонтаночники! Зачет За Заголовок.
Чтоб все подумали, что мусор уже в Неву сбрасывают.
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