В Адмиралтейском районе двухлетний ребёнок выпал из окна, навалившись на москитную сетку

Петербургские врачи спасают двухлетнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа дома на 6-ой Красноармейской улице, 14. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, всё случилось ранним утром накануне: ребёнок облокотился на москитную сетку, которая внезапно порвалась, не выдержав его веса.

Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи. Семья полная, на учёте не состоит.

Тремя днями ранее полуторагодовалый малыш выпал с 12 этажа дома на улице Дыбенко. Он точно также навалился на москитную сетку.