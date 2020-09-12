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12.09.2020 11:55
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В Адмиралтейском районе двухлетний ребёнок выпал из окна, навалившись на москитную сетку

Петербургские врачи спасают двухлетнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа дома на 6-ой Красноармейской улице, 14. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, всё случилось ранним утром накануне: ребёнок облокотился на москитную сетку, которая внезапно порвалась, не выдержав его веса.

Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи. Семья полная, на учёте не состоит.

Тремя днями ранее полуторагодовалый малыш выпал с 12 этажа дома на улице Дыбенко. Он точно также навалился на москитную сетку.

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Комментарии (1)

puzirek
какой ужас :( надеюсь ребенок будет жив здоров, а родители внимательнее
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