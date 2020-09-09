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09.09.2020 12:41
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Полуторагодовалый мальчик выпал с 12-го этажа на Дыбенко и выжил. СК проводит проверку

За жизнь полуторагодовалого мальчика борются петербургские врачи. Накануне днём малыш продавил москитную сетку в квартире на 12-м этаже и упал вниз. 9 сентября пресс-служба ГУ СК по Петербургу сообщила о начале доследственной проверки.

Как сообщает ведомство, ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. По данным «Фонтанки», семья мальчика проживает в доме № 42 по улице Дыбенко и считается благополучной. В момент, когда москитная сетка вывалилась наружу, с мальчиком в квартире находилась бабушка.

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Комментарии (8)

Sunset
Я москитную сетку три часа снять не могу, а они так легко её выдавливают((
Cashmare
блин, да как они это делают-то, тут с поребрика спрыгиваешь - все суставы хрустят... здоровья мальцу
hal9000
Москитная сетка на 12 этаже..эт верх идиотизма..от кого она??
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