Полуторагодовалый мальчик выпал с 12-го этажа на Дыбенко и выжил. СК проводит проверку

За жизнь полуторагодовалого мальчика борются петербургские врачи. Накануне днём малыш продавил москитную сетку в квартире на 12-м этаже и упал вниз. 9 сентября пресс-служба ГУ СК по Петербургу сообщила о начале доследственной проверки.



Как сообщает ведомство, ребёнок в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. По данным «Фонтанки», семья мальчика проживает в доме № 42 по улице Дыбенко и считается благополучной. В момент, когда москитная сетка вывалилась наружу, с мальчиком в квартире находилась бабушка.

