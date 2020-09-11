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11.09.2020 14:23
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Берлинская прокуратура передаст России информацию по делу Навального только с его согласия

Генеральная прокуратура Берлина допустила предоставление российской стороне сведений о находящемся в немецкой клинике Алексее Навальном, но при условии его согласия на передачу информации.

«Генпрокуратура Германии получила поручение от юридического управления сената для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального — с его согласия», — говорится 11 сентября в twitter ведомства.

В прокуратуре не стали комментировать дальнейшее взаимодействие с российской стороной. Юридическое управление сената Берлина подтвердило, что вопрос находится в обработке.

Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия.

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Комментарии (5)

breduin
вот ведь клоуны
Piter4452
Немчура извивается, как уж на сковороде.
DAE70
А голословно обвинять Россию во всех грехах - на это не надо согласия Навального?
Немцы уже не знают как извернуться, лишь бы не идти на прямой диалог.
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