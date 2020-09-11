Берлинская прокуратура передаст России информацию по делу Навального только с его согласия
Генеральная прокуратура Берлина допустила предоставление российской стороне сведений о находящемся в немецкой клинике Алексее Навальном, но при условии его согласия на передачу информации.
«Генпрокуратура Германии получила поручение от юридического управления сената для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального — с его согласия», — говорится 11 сентября в twitter ведомства.
В прокуратуре не стали комментировать дальнейшее взаимодействие с российской стороной. Юридическое управление сената Берлина подтвердило, что вопрос находится в обработке.
Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия.