Берлинская прокуратура передаст России информацию по делу Навального только с его согласия

Генеральная прокуратура Берлина допустила предоставление российской стороне сведений о находящемся в немецкой клинике Алексее Навальном, но при условии его согласия на передачу информации.

«Генпрокуратура Германии получила поручение от юридического управления сената для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального — с его согласия», — говорится 11 сентября в twitter ведомства.

В прокуратуре не стали комментировать дальнейшее взаимодействие с российской стороной. Юридическое управление сената Берлина подтвердило, что вопрос находится в обработке.