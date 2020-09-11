Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию и какой путь для белорусов ближе — западный или восточный

Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 11 сентября рассказала в интервью польской газете Rzeczpospolita, при каких условиях она может вернуться на родину, а также к кому ближе Белоруссия — к России или к Европе. «Я очень хочу вернуться домой, я люблю мою страну. Но не чувствую себя там в безопасности, вы видите, что там происходит. Суют людей в места лишения свободы и выбрасывают противников из страны. Я должна находиться в чужой стране, но когда я увижу, что я и мои дети будем в безопасности, я вернусь в Беларусь», — сказала Тихановская.

Также она рассказала, какой путь выберет Белоруссия — в сторону Запада и Евросоюза или же в поддержку России. «Позже мы увидим, какой путь избрать: русский или европейский. Может, как-нибудь сами. Ведь мы не должны придерживаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы. Вы так думаете о нас, потому что наш бывший президент именно такую политику вел. Наверное, слишком долго нас пугали Европой и НАТО. Мы не будем спорить с Россией, Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами», — сказала Светлана Тихановская. Лидер оппозиции Белоруссии отметила, что белорусский народ видит демократический подход в странах Европы и высокий уровень жизни населения, но при этом понимает, что Россия — дружественное государство, в котором живет близкий народ для белорусов. «Не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы хотим так же жить. Но мы понимаем, что Россия является для нас дружественным государством, это дружественный нам народ. Мы связаны с ними, у нас есть два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя рвать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А ведь у нас есть еще Юг и Север. Мы хотим жить в дружбе со всеми», — рассказала Светлана Тихановская.