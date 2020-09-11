Тихановская рассказала, когда вернётся в Белоруссию и какой путь для белорусов ближе — западный или восточный
Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 11 сентября рассказала в интервью польской газете Rzeczpospolita, при каких условиях она может вернуться на родину, а также к кому ближе Белоруссия — к России или к Европе.
«Я очень хочу вернуться домой, я люблю мою страну. Но не чувствую себя там в безопасности, вы видите, что там происходит. Суют людей в места лишения свободы и выбрасывают противников из страны. Я должна находиться в чужой стране, но когда я увижу, что я и мои дети будем в безопасности, я вернусь в Беларусь», — сказала Тихановская.
Также она рассказала, какой путь выберет Белоруссия — в сторону Запада и Евросоюза или же в поддержку России.
«Позже мы увидим, какой путь избрать: русский или европейский. Может, как-нибудь сами. Ведь мы не должны придерживаться исключительно России и не смотреть в сторону Европы. Вы так думаете о нас, потому что наш бывший президент именно такую политику вел. Наверное, слишком долго нас пугали Европой и НАТО. Мы не будем спорить с Россией, Европой, США и НАТО. Мы выступаем за хорошие отношения со всеми государствами», — сказала Светлана Тихановская.
Лидер оппозиции Белоруссии отметила, что белорусский народ видит демократический подход в странах Европы и высокий уровень жизни населения, но при этом понимает, что Россия — дружественное государство, в котором живет близкий народ для белорусов.
«Не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы хотим так же жить. Но мы понимаем, что Россия является для нас дружественным государством, это дружественный нам народ. Мы связаны с ними, у нас есть два государственных языка: белорусский и русский. Нельзя рвать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А ведь у нас есть еще Юг и Север. Мы хотим жить в дружбе со всеми», — рассказала Светлана Тихановская.
Лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну 11 августа, чтобы побыть с детьми, которых ранее она вывезла из страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.