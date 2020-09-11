Этот уик-энд грозит войти в разряд исторических: в городе после коронавирусной паузы открываются всё больше театров и, наконец-то, начинают работать кино и клубы.

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ

Пространство Roof Place возвращает в 2007, а рыцари в крепости Орешек и того дальше – сразу в Средневековье. «Фонтанка» рекомендует 15 главных событий выходных.

На что обратить внимание

Части света сойдутся в центре

12 сентября, 15.00–22.00, 6+



Место встречи петербуржцев в субботу, 12 сентября, — Юсуповский сад, где пройдет фестиваль «Части света». Музыкантов, которые выступят на сцене выбирал сам Борис Гребенщиков. В программе: петербургская группа Markcsheider Kunst, армянское джазовое трио «Цвет Граната» (в составе Владимир Волков, Владимир Шуляковский и Виталий Погосян), музыкант Ольга Глазова, OYME с музыкой и песнями финно-угорских народов мокша, эрзя и шокша. Настроение для плясок обеспечит коллектив «Намгар», а выступление «Аквариума» станет итогом вечера. Кроме музыки народов мира, посетителей ждут и мастер-классы по игре на традиционных инструментах и национальные кухни.фестиваль «Части света». Кроме музыки народов мира, посетителей ждут и мастер-классы по игре на традиционных инструментах и национальные кухни.



Любовь и пепел в Эрмитаже

11–13 сентября, 0+



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»/Архив

Восточный колорит стоит прочувствовать на первой масштабной посткоронавирусной выставке в Эрмитаже. Картины из пепла и полотна на деревянных дверях художника Чжан Хуань успели выехать из Китая ещё до начала пандемии, но были вынуждены несколько месяцев оставаться на складе. Впрочем, за время изоляции автор расширил серию и создал серию работ «Любовь», которую описывает как «как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии». До Эрмитажа добрались два произведения из этой серии. А на подходах — во дворе Зимнего дворца — посетителей ждёт гигантский «Эрмитажный Будда».

Капустник-праздник в театре «На Литейном»

12 сентября, 19.00, 16+



Тем временем к прежней жизни уже официально возвращаются театры. В первый день работы, 12 сентября в театре «На Литейном» — торжественный спектакль-капустник, который покажут всего один раз. Вечер готовили к 27 марта – ко дню театра — и собирали «актёрские байки». Истории между собой соединили режиссёры Сергея Морозов и Иван Рябенко и разбавили текст песнями, сочинёнными молодыми артистами. Зрителей на встрече-капустнике «#вотэтотеатр» ждут в 19.00.



Смотрим на Бродского в «АХЕ»

11–12 сентября, 19.30, 18+



Фото: Наталья Кореновская

Пропустить первые дни после открытия не смогли и в театре «Особняк»: труппа представляет спектакль «Мрамор» по пьесе Иосифа Бродского. Главные герои — Публий и Туллий — сидят в тюрьме на вершине башни. Пожизненное они получили не за преступления, а лишь потому, что в фантастическом будущем кто-то должен быть за решёткой — для поддержания общественного баланса. Над постановкой поработал режиссер и художник Павел Семченко, которого пригласили из театра AXE, и актрисы Алиса Олейник и Анна Буданова. Музыку написал участник группы «Аукцыон» Владимир Волков. Начало в 19.30.

Гуляем по Екатерининскому парку в наушниках

10–13 сентября, 16+



Фото: предоставлено организаторами

Гулять в Екатерининском парке Царского Села теперь можно по-новому. Режиссёр Семен Александровский поставил акустический спектакль, взяв за основу детективную историю. Так что заряжаем гаджеты и отправляемся по маршруту бывших героев-любовников. Людмила и Евгений встречаются через много лет и час обсуждают и своё, и историческое прошлое. Прослушать спектакль можно ежедневно, кроме вторника, в 11.00, 13.00 и 15.00.



Провести время с друзьями

Билли Новик перевоплощается в Летова

11 сентября, 20.00, 16+

Клуб «Космонавт» распахивает двери после месяцев недоступности и отмечает это песнями Егора Летова. Лучшее из «Гражданской обороны» пятничным вечером сыграет музыкант Билли Новик. Музыкант уверен, что петь такие композиции – «лютый кайф», да и слушать – тоже.

Родина нагоняет упущенное

12–13 сентября, 16+



В эти выходные возобновляет работу и «Родина». Среди «Довода», «Мулан» и других картин, которые идут в прокате, обратите внимание на Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF, который должен был пройти ещё весной. Показы проходят дважды в день – в 12.30 и в 19.30. Среди картин-участников есть 15-минутный мультфильм «Дочь» оскаровской номинантки Дарьи Кащеевой про ребёнка, который обиделся на отца и не может его простить, «Симбиоз» на тему ревности Нади Андрашев, который в мае победил на фестивале SXSW и несколько других картин. Детали смотрите на сайте кинотеатра.

Возвращаемся в 2007



10–11 сентября, 16+



На крыше Roof Place одним музыкальным жанром не ограничиться. В воскресенье – встречаем 2007 год. В лайнапе «Полигон феста» заявлены и группа MOSSS, и СЛОТ с певицей Нуки. Открывающий концерт начнётся в 17.30.

Корабль с петуньями и кино из-под воды

11–13 сентября, 0+



Фото: предоставлено организаторами

По центру города 11 сентября проплывёт корабль с грузом из 240 петуний и парусом экраном. На полотне из плёнки появятся кадры того, что происходит в реках и каналах Петербурга, а иногда изображение будет транслироваться на фасады домов. Такую арт-акцию впервые устраивают участники фестиваля техноискусства Европы Ars Electronica. За судном проплывёт лодка-дрон, которая будет брать пробы воды. Машину сконструировали в ИТМО, эта же площадка разместила у себя тематическую художественную выставку. На Биржевой линии, 16, с 10 сентября показывают работы шести авторов, заполнив комнаты движущимися растениями, которые можно потрогать и узнать, как они реагируют на свет и растут. Параллельно с этим программа будет идти онлайн. В программе– прогулки по заброшенным ботаническим садам и домашним оранжереям.



Живой чай в ботаническом саду

12–13 сентября, 0+



С субботы по воскресенье горожан ждут в Ботаническом саду на выставке чайных растений «Необычайный сад». Из-за того, что тема напитков перекликается с Китаем, наряду с программой прогулок по Тропическому маршруту и вокруг Японского сада, посетителям покажут римскую и современную мозаики, посуду и вазы. Вход в помещения — в маске.

Для всей семьи

В пути по «основе основ»

13 сентября, 13.00, 7+

Дом культуры Льва Лурье приглашает на «квест по основе основ». На маршруте с таким названием экскурсовод Софья Лурье обещает перенести участников в Древнюю Грецию и показать, что для Калидонской охоты, поисков имён или сфинксов Петербург — идеальное место. Особенно если гулять в окрестностях Адмиралтейства и Дворцовой. Как указывают создатели прогулки-квеста на сайте , интереснее всего будет детям от 1 до 11 лет.

«Снегурочка» в Мариинке

12 сентября, 6+, 19.00



Ну а Мариинка начинает готовить нас к зиме: на второй сцене Мариинского театра — премьерный показ «Снегурочки». Оперу Римского-Корсакова адаптировали для семейного просмотра — это значит, что спектакль стал короче и пройдёт за 2 часа 10 минут. Дирижёр — Заурбек Гугкаев, а вот точный состав исполнителей пока неизвестен. Его объявят позднее на сайте.



Летающие звери на пляже

12 сентября, 12.00—18.00, 0+



В парке 300-летия, прямо на берегу залива в субботу в небо поднимутся воздушные звери в виде драконов, фантастических животных, насекомых или абстрактных фигур. Посетителей фестиваля "Летать легко!" призывают приходить со своими «питомцами». В 16.00 начнётся чемпионат среди самодельных змеев – из всех выберут самого красивого, сильного и необычного. С полудня же на территории парка заиграет латинская и испанская музыка. Разгонять тучи и вызывать солнце будем танцами.

Петрушка выходит в онлайн

12–13 сентября, 6+



«Дети ворона» Фото: предоставлено организаторами

Тем временем в городе продолжается фестиваль театров для детей «Арлекин» 12 сентября на сцене — моноспектакль Ивана Пачина «Вафельное сердце» (6+) — история о взрослении, дружбе и любви глазами девятилетнего Трилле из норвежской деревеньки, а уже на следующий день – «Дети ворона» (12+) Екатерины Корабельник. Рассказ здесь пойдёт о событиях Большого террора, войне и послевоенных годах. Все показы проходят онлайн – точное время их размещения в социальных сетях лучше проверяйте заранее.

Крепость «Орешек» зовёт на сражение

12 сентября, 6+



В субботу у крепости Орешек — день тематических экскурсий и реконструкций сражений. С 11 часов начнёт работать тематическая ярмарка. На 14.00 и на 16.00 запланированы бои. Присоединиться к участникам не получится, а вот потренироваться стрельбе из лука или макетов оружия времён Великой Отечественной войны на специальных площадках — вполне. Информацию о том, как попасть в крепость, как и когда организаторы устраивают переправу, выложена на официальной странице.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

