«Вечное возвращение»: загадочное происшествие в Екатерининском парке
Режиссер Семен Александровский поставил акустический спектакль-променад для посетителей Екатерининского парка Царского Села. Премьера совместного проекта Pop-up театра и ГМЗ «Царское Село» под названием «Вечное возвращение» пройдет 11 сентября.
Сюжет аудиоспектакля основан на детективной истории и тем самым перекликается с другой недавней премьерой Pop-up театра «Профсоюз работников ада». Снова авторы находят таинственную аудиозапись. Чтобы разгадать ее секрет, зрителям предлагается пройти по маршруту персонажей.
По сюжету бывшие любовники и коллеги-историки Людмила и Евгений встречаются через много лет. Бродя по любимым тропинкам, они обсуждают собственное прошлое и вехи истории России. Если бы в определенной точке события пошли по другому пути, как все сложилось бы сегодня? Внезапно в их разговор вмешивается третий персонаж — загадочная японка Фудзико.
«Соприкасаясь с российской историей, невольно примеряешь её на себя. И находишь огромное количество противоречий, сомнений и все же надежд. Я полагаю, что этот спектакль вызовет много споров и зрители займут полярные точки зрения относительно его содержания и позиций героев. Но мне представляется, что эта работа может актуализировать дискуссию, не только нужную, но и полезную. А часовая прогулка по парку Царского Села, который станет сценой и декорацией нового спектакля, несомненно, доставит удовольствие», — рассказал о своей работе режиссер Семен Александровский.
Спектакль создан с использованием технологии бинаурального аудио, позволяющей создать эффект естественного звучания. Драматург проекта — Ася Волошина. Герои получили голоса петербургских актеров Марии Зиминой, Алены Старостиной, Василия Реутова. Маршрут прогулки проходит от фасада дворца, вокруг Большого пруда, мимо павильонов «Адмиралтейство», «Турецкая баня», через Мраморный мост, по Камероновой галерее.
Прослушать спектакль можно ежедневно, кроме вторника, в 11.00, 13.00 и 15.00. Для проката наушников и аудиогида потребуется удостоверение личности или денежный залог. Подробности на сайте музея.
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Алена Палатченко