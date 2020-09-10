«Вечное возвращение»: загадочное происшествие в Екатерининском парке

Сюжет аудиоспектакля основан на детективной истории и тем самым перекликается с другой недавней премьерой Pop-up театра «Профсоюз работников ада» . Снова авторы находят таинственную аудиозапись. Чтобы разгадать ее секрет, зрителям предлагается пройти по маршруту персонажей.

По сюжету бывшие любовники и коллеги-историки Людмила и Евгений встречаются через много лет. Бродя по любимым тропинкам, они обсуждают собственное прошлое и вехи истории России. Если бы в определенной точке события пошли по другому пути, как все сложилось бы сегодня? Внезапно в их разговор вмешивается третий персонаж — загадочная японка Фудзико.



«Соприкасаясь с российской историей, невольно примеряешь её на себя. И находишь огромное количество противоречий, сомнений и все же надежд. Я полагаю, что этот спектакль вызовет много споров и зрители займут полярные точки зрения относительно его содержания и позиций героев. Но мне представляется, что эта работа может актуализировать дискуссию, не только нужную, но и полезную. А часовая прогулка по парку Царского Села, который станет сценой и декорацией нового спектакля, несомненно, доставит удовольствие», — рассказал о своей работе режиссер Семен Александровский.

