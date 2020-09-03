Панк-рок и возвращение 2007 года. Любители тяжелой музыки соберутся на «Полигон фесте»

Петербургское небо два дня будет сотрясаться под грубые ритмы гитар — 10 и 11 сентября на крыше Roof Place состоится двухдневный фестиваль тяжелой музыки «Полигон фест». В лайнапе — много панков и эмо (16+).



Фото: vk.com/polygonfest

Весь первый день, 10 сентября, отдадут на откуп панк-року. На сцене будут греметь такие коллективы как «План Ломоносова», где на вокале Александр Ильин (он же — Лобанов из сериала «Интерны»), FPG, «Пионерлагерь Пыльная Радуга», а также «Последние танки в Париже» — группа легендарного петербургского поэта Лехи Никонова.



Второй день, 11 сентября, пройдет под девизом «Громкий русский». Здесь, судя по лайнапу, будут пытаться вернуть 2007 год — на сцену выйдут почти все кумиры некогда обширной эмо-тусовки. Смотрите сами: будет группа Jane Air — ранее Антон Лиссов рвал девочкам души песней про то, что сердце — это открытая рана, а ныне он еще и участник Little Big.

Будет Stigmata, чья песня про горящий сентябрь стала едва ли не символом той эпохи, а также на сцену поднимется СЛОТ — коллектив эпатажной Нуки (Дария Ставрович) и брутального Кэша (Игорь Лобанов) является сейчас, пожалуй, самым популярным среди всех выходцев из 2007 года. СЛОТ ждут на фестивалях, а название группы на афишах всегда пишут крупным шрифтом.

Вместе с мастодонтами выступят и менее известные коллективы в схожей стилистике — Ауткаст, My Autumn и Mosss.

Подробное расписание выступлений групп можно посмотреть в соцсетях мероприятия. Организаторы также напоминают о коронавирусных мерах, так что слэмиться, видимо, придется в масках. Это правила, которые лучше соблюдать всем, даже панкам.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»