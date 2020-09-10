Воздушные змеи, драконы и другие животные заполнят небо над Петербургом

Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!», которому в этом году исполняется 9 лет, пройдет 12 сентября на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга. С 12 до 18 часов всех любителей воздуха и ветра ждут музыка и танцы и, конечно, шоу воздушных змеев — в небо поднимутся драконы, птицы, земноводные и другие летающие существа. Вход бесплатный. 0+

Можно (и нужно) приходить со своими «питомцами», а те, кто еще не обзавелся своим, смогут это сделать прямо на фестивале. В частности, детей ждут в шатре «Летающих зверей» на мастер-класс, чтобы смастерить и раскрасить своего змея прямо в гуще событий (14.00–15.00).

В 16.00 начнется чемпионат по самодельным воздушным змеям, победители в котором будут награждаться в 5 номинациях («Небесный художник» — самое интересное художественное оформление воздушного змея, «Властелин неба» — самый большой воздушный змей, «Высший пилотаж» — самый технически-совершенный воздушный змей, «Мал, да удал!» — воздушный змей самого юного участника чемпионата, «Любимец публики» — приз зрительских симпатий). Участвовать может любой, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

В 12.40 вас ждет шоу от театра «Мирквуд», а в 17.00 на сцену с латиноамериканской и испанской программой выйдет LLAMADA band. Подробную программу смотрите в паблике фестиваля.



Обратите внимание, что в программе могут быть изменения из-за погоды. Одевайтесь теплее — на заливе ветрено, и не забывайте сохранять дистанцию не менее 1,5 метра и использовать маски.

