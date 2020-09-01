Фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» покажет спектакли про мат, войну и современных подростков

С 7 по 16 сентября в Петербурге пройдет XVII фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». В этом году фестиваль максимально ориентирован на подростковую аудиторию. Все показы для зрителей пройдут в режиме онлайн в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Кроме основной программы, включающей 9 конкурсных и 7 внеконкурсных спектаклей, будет также и специальная.

Откроется «Арлекин» спектаклем Дмитрия Крестьянкина «Одиссея 2К19» (7 сентября, 12+), в котором главные роли играют подростки.

Расширить свои представления об обсценной лексике, разобраться в ее феномене, погрузившись сразу в несколько контекстов (исторический, культурный, социальный, психологический), можно будет благодаря спектаклю Ивана Куркина «Про мат» (14+) и лекции научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) Анны Некрыловой (оба 8 сентября).



«Про мат» Фото: предоставлено театром

Два спектакля расскажут зрителям о памяти и невидимых травмах, о том, как мы проживаем наше прошлое, прорастающее в настоящем. Герой «Дома с башенкой» Екатерины Половцевой (7 сентября, 16+) возвращается в военное прошлое, когда он был ребенком, чтобы заново всё пережить и избавиться от саднящей боли. В «Детях ворона» Екатерины Корабельник (13 сентября, 12+) на события Большого террора, войну и послевоенные годы мы смотрим глазами детей Шурки и Тани.



«Дети ворона» Фото: предоставлено театром

«А рыбы спят?» Александра Ряписова (8 сентября, 12+), «Мама, мне оторвало руку» Дмитрия Огородникова (9 сентября, 16+) и «Wonder boy» Максима Соколова (10 сентября, 12+) — истории про современных подростков, сочиненных современными драматургами. Моноспектакль Ильи Архипова «Маленький принц» (14 сентября, 12+) — история об одиночестве и о лётчике, в котором заключён весь мир, придуманный им, выстраивается в диалоге со зрителем.



«Маленький принц» Фото: предоставлено театром

Одно из главных событий «Арлекина» — показы московского театра «Тень». Последние несколько лет театр регулярно привозит в Петербург свои работы и каждый раз поражает оригинальностью театральных идей. В этот раз зрителей пригласят в «Театр воображения. Антология № 2. Театр для детей» (12 сентября, 16+) и покажут спектакли, сочинённые специально для фестиваля: «Хомячок — тёплый бочок» (бэби-театр); «Дед Мороз-Superstar» (новогодний утренник 12+); «Голое платье короля» (12+); «Про Чайку» (16+, спектакль по литературе из школьной программы). Детская тематика здесь — очередная мистификация Ильи Эпельбаума и Майи Краснопольской. Ведь ироничные театральные творения адресованы исключительно взрослым, а именно — самим театральным творцам, сочиняющим спектакли для детей: режиссерам, драматургам, актёрам.



Детям помладше тоже будет что посмотреть. «Квартира. Фабрика историй» Элен Мале и Бориса Павловича (9 сентября, 12+) родился из размышлений на тему сказок актеров с ментальными особенностями — подопечных фонда помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». Моноспектакль Ивана Пачина «Вафельное сердце» (12 сентября, 6+) — история о взрослении, дружбе и любви глазами девятилетнего Трилле, живущего в норвежской деревеньке. «Тоня Глиммердал» Ольги Обрезановой (15 сентября, 8+) рассказывает о дружбе, неоднозначности реального мира, о том, что иногда дети оказываются мудрее взрослых и помогают им примириться с прошлым.



«Вафельное сердце» Фото: предоставлено театром

13 сентября в рамках спецпрограммы пройдет одно из самых интересных событий — презентация книг для детей о театре. Историк театра Алексей Парин расскажет о своей последней работе «Опера — чудо света» (12+). Театровед Татьяна Шеремет представит детский познавательный комикс «Дима и Лина в закулисье: Как устроен театр кукол?» (6+), шеф-редактор портала «Недоросль» Екатерина Антонова — книгу-прогулку «В театре. Экскурсия за кулисы» (6+), а театральный режиссер и педагог Рузанна Мовсесян — книгу-спектакль «Евгений Онегин. Роман в стишках и картинках» (16+).



Закроется фестиваль документальным перформансом Ивана Куркина «Включаю звук, выключаю мир» (16 сентября, 12+).

Подробное расписание онлайн-трансляций смотрите в официальных аккаунтах фестиваля в сетях — vkontakte и facebook. Обратите внимание, что в расписании возможны изменения.

Наталия Эфендиева

