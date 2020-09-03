Пандемия добавила «Любви» эрмитажной выставке картин из пепла
Эрмитаж, наконец, готов показать петербуржцам то, о чем так долго говорил, — выставку знаменитого современного китайского художника по имени Чжан Хуань, который пишет картины пеплом от благовоний из буддийских храмов. Временная экспозиция, которая так и называется — «В пепле истории», — начнет работу 9 сентября.
«Фонтанка» включала эту выставку в число самых ожидаемых в 2020 году, ее открытие должно было состояться в Эрмитаже еще 16 мая, но планы музея изменились по понятным причинам. Пандемия пошла экспозиции не только во вред (теперь ее увидит меньше посетителей, так как музей работает в условиях противоэпидемиологических ограничений), но и на пользу: за это время художник создал серию работ «Любовь», написанную в условиях изоляции, «как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии». Два произведения из серии покажут в Эрмитаже.
Всего работ на выставке планируется три десятка, причем большая их часть писалась специально для Петербурга. Как рассказывал сам художник в интервью журналистам, во многом это плод совместной работы с куратором — заведующим отделом современного искусства Дмитрием Озерковым: тот следил за развитием творчества китайского художника десять лет, прежде чем заговорить с ним о совместном проекте. Он же и направил мысль — попросил, чтобы выставка отражала некие смысловые пересечения России и Китая. Воплощать замысел начинали прямо в Эрмитаже, выбирая произведения, которые могли бы стать толчком для размышлений автора. В итоге посетитель увидит знакомые черты картин из коллекции — «Блудного сына», «Флоры» и других. Однако самым заметным произведением в Николаевском зале (именно там будет проходить выставка) станет сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР. Ведь картины из пепла — только одна часть произведений, кроме них есть «красные» полотна и деревянные рельефы.
Вообще Чжан Хуань прославился на весь мир не картинами, а своими эпатажными перформансами. Он обливался жидкостью, напоминавшей кровь, и рвал куклу, протестуя против политики Китая «одна семья — один ребенок»; сидел в общественном туалете, обмазавшись медом и рыбной жидкостью, собирая на себя мух, — чтобы привлечь внимание к состоянию общественных пространств города и страны. Уезжал на годы в США и вернулся на родину. Сейчас это уважаемый автор, число помощников которого изменяется десятками.
Обратите внимание, что попасть на выставку «Чжан Хуань. В пепле истории» можно только по отдельному входному билету, не дающим права осмотра основной экспозиции. Выставка открыта до 8 ноября. (0+)
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»