Пандемия добавила «Любви» эрмитажной выставке картин из пепла

Эрмитаж, наконец, готов показать петербуржцам то, о чем так долго говорил, — выставку знаменитого современного китайского художника по имени Чжан Хуань, который пишет картины пеплом от благовоний из буддийских храмов. Временная экспозиция, которая так и называется — «В пепле истории», — начнет работу 9 сентября.



«Фонтанка» включала эту выставку в число самых ожидаемых в 2020 году, ее открытие должно было состояться в Эрмитаже еще 16 мая, но планы музея изменились по понятным причинам. Пандемия пошла экспозиции не только во вред (теперь ее увидит меньше посетителей, так как музей работает в условиях противоэпидемиологических ограничений), но и на пользу: за это время художник создал серию работ «Любовь», написанную в условиях изоляции, «как концентрированное личное переживание ситуации в Китае и в мире, способ сохранить память о жертвах пандемии». Два произведения из серии покажут в Эрмитаже.

