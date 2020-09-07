По Петербургу поплывёт корабль с сотнями растений, а на домах покажут подводный мир

Петербургские художники в компании лодки-дрона отправятся в плавание на уставленном петуньями корабле, покажут, как применяются научные разработки в современном искусстве, и организуют выставку таких работ. В этом году фестиваль техноискусства Европы Ars Electronica впервые не собирает участников в австрийском Линце, а выходит в Сеть и устраивает локальные выставки и воркшопы в 120 городах. Петербуржцев с 9 по 13 сентября зовут сходить на тематическую офлайн-выставку, узнать, что чувствуют деревья, посмотреть на цифровой сад или «прощупать» почвенные глубины в пространстве AIR. Также в программе — лекции о природе и человечестве и путешествия в заброшенные сады.



Фото: предоставлено организаторами

Выставка на Биржевой линии, 16, откроется 10 сентября. Чтобы не разгадывать смыслы работ самому, можно присоединиться к ежедневным экскурсиям от кураторов. Участников проведут от инсталляции Натальи Федоровой «Быть ветром для дерева», где сенсоры фиксируют ощущения растений от света, воды и ветра, а поэтический генератор переводит данные в слова, до работы Натальи Балабановой «Petunias Are a Girl's Best Friend» («Петунии – лучшие друзья девушек»). Тут зрители увидят, «как пространство галереи пожирается делением клеток растущих растений», а цветы захватывают всё больше пространства. Среди других точек на экспозиции – интерактивное пространство для взаимодействия людей и редких растений из Гатчины «Чудо-поляна 2.0», проект «Растения» про распространение и умирание информации и тактильно-звуковой перформанс UnderGarden, посвящённый почвам и глубине. Некоторые из экспонатов сделали студенты магистратуры ИТМО с направления «Искусство и наука». Они учатся создавать художественные высказывания с помощью новых технологий и переосмысляют проблемы современности.



Фото: предоставлено организаторами

Главное событие фестиваля в Петербурге – трёхчасовой заплыв кураторов, художников и учёных на фестивальном судне «Пангардения» 11 сентября. Около 10 утра команда погрузит на борт коллекцию из 240 петуний художницы Натальи Балабановой, выращенных ею во время самоизоляции, и отправится от реки Ждановки до канала Грибоедова, 54. На финише окажется к 14 часам. Участники путешествия планируют вести прямую трансляцию и создавать фильм-стрим о том, что происходит в глубине городских рек и каналов. Изображение выведут на фасады зданий, а во время преодоления Невы – на небольшой надувной экран-парус из парниковой пленки на крыше судна. Всё время рядом с кораблём будет плыть лодка-«экодрон» и брать пробы воды. Идея акции – в поиске новых форм взаимоотношения человека и природы. По мнению организаторов (петербургская галерея Art&Science и Digital Art KURFUTURELAB), например, дрон-исследователь уже совсем скоро может стать частью «умного города». Посмотреть на корабль онлайн с 11 утра можно будет по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

Так как фестиваль Ars Electronica международный, работы всех участников выложат на официальный сайт, а на YouTube-канал — стримы и лекции. Темы – от создания Instagram-масок на основе цветочных мотивов до «роли сексуальности растений в человеческой культуре». В частности, 9 сентября внимание сосредоточат на «Парниках» и покажут зрителям домашние сады и возможности «капсулированной жизни», а 10 сентября посвятят изучению «Заброшенных садов» – «полузакрытых, полуживых культурных пространств». О том, что это такое и где их искать, в программе четверга – отдельная лекция. Старт в полдень. Команда из Петербурга на Ars Electronica покажет ботсады Лесотехнической академии и дворца Бобринских, гербарий и Ботанический сад СПбГУ, а также обычно закрытый сад Центра медиаискусств на Лафонской улице.

Ко всем трансляциям можно присоединиться бесплатно. 0+

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

