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11.09.2020 12:51
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«Орешек» зовёт отметить День крепости в компании историков и воинов в костюмах

В крепость «Орешек» стягиваются лучники, пехотинцы и торговцы, чтобы 12 сентября устроить тематический праздник и отметить День крепости.

Фото: petrokrepost.ru/

В этом году горожан зовут не просто погулять по старинному защитному строению, но и узнать, зачем и когда его создавали, что происходило за стенами и в башнях, посмотреть, как работают реконструкторы. По территории всех желающих проведут экскурсоводы, присоединиться к прогулке можно каждый час с 10.30 до 17.30.

Кроме этого в «Орешке» весь день проработают ярмарка и зона мастер-классов. Там можно пострелять из лука и взять в руки макеты оружия времен Великой Отечественной войны.

На праздник пускают по билетам, переправа в крепость также оплачивается отдельно — попасть туда можно исключительно по воде. Информацию об условиях и список активностей смотрите на сайте и в социальных сетях. 6+

Фото: petrokrepost.ru/

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