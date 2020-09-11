«Орешек» зовёт отметить День крепости в компании историков и воинов в костюмах

В этом году горожан зовут не просто погулять по старинному защитному строению, но и узнать, зачем и когда его создавали, что происходило за стенами и в башнях, посмотреть, как работают реконструкторы. По территории всех желающих проведут экскурсоводы, присоединиться к прогулке можно каждый час с 10.30 до 17.30.



Кроме этого в «Орешке» весь день проработают ярмарка и зона мастер-классов. Там можно пострелять из лука и взять в руки макеты оружия времен Великой Отечественной войны.

