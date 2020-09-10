«Мрамор» в постановке Павла Семченко из Инженерного театра АХЕ - в театре «Особняк»

В первые дни после открытия сезона — 11 и 12 сентября — театр «Особняк» представит спектакль «Мрамор» по пьесе Иосифа Бродского. Для постановки театр пригласил режиссера и художника Павла Семченко из Инженерного театра АХЕ. (18+)

«Мрамор» — одна из двух пьес, написанных Бродским для театра. Это антиутопия, в которой фантастическое будущее переплетается с образами античности. Публий и Туллий отбывают пожизненное заключение на вершине башни. При этом никаких преступлений они не совершали, но законы Империи таковы, что небольшой процент граждан должен сидеть в тюрьме для поддержания общественного баланса. В камере герои ведут споры о природе истинной свободы, свойствах времени и пространства. Однажды один из них совершает побег, но затем по некой причине возвращается обратно.

Помимо Павла Семченко в команду спектакля вошли и другие яркие представители петербургского авангарда. Музыку к нему написал композитор, участник группы «Аукцыон» Владимир Волков. Главные роли исполнят ведущие актрисы «Особняка» — Алиса Олейник и Анна Буданова.



Ключевым пространственным образом спектакля станет большая прозрачная ванна, полная воды. Вода служит наглядным воплощением динамики отношений между персонажами и следует за ними, меняя плотность, цвет и агрегатное состояние.



Отличительной чертой спектакля станет эклектичность выразительных средств: стремясь подчеркнуть многоплановость пьесы, создатели обращаются к разным типам театра, от гиньоля и кабаре до вербатима и театра кабуки.



Начало в 19:30.



Алёна Палатченко

