С 12 по 14 сентября в Петербурге вступят в силу ограничения движения из-за работ по четырем адресам. На улице Маршала Говорова и Лесном проспекте будут ремонтировать дорогу, на Таврической — газопровод, а на Тбилисской прокладывать теплосеть.



Как сообщает 10 сентября Государственная административно-техническая инспекция Петербурга, с 12 сентября по 6 октября из-за ремонта проезжей части в зоне трамвайных путей будет ограничено движение по улице Маршала Говорова на участке от улицы Трефолева до улицы Новостроек. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».