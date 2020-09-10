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10.09.2020 19:02
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Ремонт дороги ограничит проезд по улице Маршала Говорова и Лесному проспекту

С 12 по 14 сентября в Петербурге вступят в силу ограничения движения из-за работ по четырем адресам. На улице Маршала Говорова и Лесном проспекте будут ремонтировать дорогу, на Таврической — газопровод, а на Тбилисской прокладывать теплосеть.

Как сообщает 10 сентября Государственная административно-техническая инспекция Петербурга, с 12 сентября по 6 октября из-за ремонта проезжей части в зоне трамвайных путей будет ограничено движение по улице Маршала Говорова на участке от улицы Трефолева до улицы Новостроек. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга

Также с 12 сентября перекроют проезд по Тбилисской улице от Солунской улицы до улицы Аккуратова. АО «МегаМейд» будет прокладывать там теплосеть. Работы с ограничениями продлятся до 8 июля 2021 года.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 13 сентября по 15 октября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат движение по Лесному проспекту от Литовской улицы до 1-го Муринского проспекта. Кроме того, до 12 октября будет ограничен проезд по Литовской улице от Лесного проспекта до Чугунной улицы. Работы ведет ООО «СК «Орион плюс».

Фото: ГАТИ Петербурга

Наконец, с 14 по 21 сентября перекроют движение по Таврической улице от Кирочной улицы до Суворовского проспекта. ООО «ЕвроГазСтрой» продолжает реконструировать газопровод. Объезд предусмотрен по Кирочной улице, Суворовскому проспекту и Тверской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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