Сбой электричества разделил семью в аквапарке на Приморском. В «Питерлэнде» надеются, что ненадолго
Неполадки с электричеством подпортили отдых в торгово-развлекательном центре в Приморском районе Петербурга. Пока часть посетителей томится в очереди на вход, другие стремятся к выходу.
О перебоях со светом в «Питерлэнде» 10 сентября «Фонтанке» сообщил читатель. Он намеревался провести вечер в аквапарке с семьёй, но задержался на входе — в ТРЦ как раз возвращали электричество.
«Жена успела зайти, и свет опять пропал. Мы и ещё человек сорок остались в тамбуре, стоим уже полчаса», — рассказывает он, отмечая, что пропустить остальных обещают «вот-вот».
В самом аквапарке рассчитывают, что комплекс в четверг продолжит работу, но уверенности в том, что это произойдёт в ближайшие минуты, нет. «Электричество отключилось около 16:00, восстанавливаем. Но пока аквапарк не работает на вход», — говорит сотрудник «Питерлэнда». Некоторые из тех, кто уже находится внутри, по его словам, не дожидаются возвращения света и уходят.
Здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки. Проблемы с электричеством ТРК не в новинку. Так, под конец августа на проблемы со светом посетители торгового центра и аквапарка жаловались дважды.