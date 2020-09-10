Сбой электричества разделил семью в аквапарке на Приморском. В «Питерлэнде» надеются, что ненадолго

Неполадки с электричеством подпортили отдых в торгово-развлекательном центре в Приморском районе Петербурга. Пока часть посетителей томится в очереди на вход, другие стремятся к выходу.



О перебоях со светом в «Питерлэнде» 10 сентября «Фонтанке» сообщил читатель. Он намеревался провести вечер в аквапарке с семьёй, но задержался на входе — в ТРЦ как раз возвращали электричество.



«Жена успела зайти, и свет опять пропал. Мы и ещё человек сорок остались в тамбуре, стоим уже полчаса», — рассказывает он, отмечая, что пропустить остальных обещают «вот-вот».

