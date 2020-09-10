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10.09.2020 17:14
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Сбой электричества разделил семью в аквапарке на Приморском. В «Питерлэнде» надеются, что ненадолго

Неполадки с электричеством подпортили отдых в торгово-развлекательном центре в Приморском районе Петербурга. Пока часть посетителей томится в очереди на вход, другие стремятся к выходу.

О перебоях со светом в «Питерлэнде» 10 сентября «Фонтанке» сообщил читатель. Он намеревался провести вечер в аквапарке с семьёй, но задержался на входе — в ТРЦ как раз возвращали электричество.

«Жена успела зайти, и свет опять пропал. Мы и ещё человек сорок остались в тамбуре, стоим уже полчаса», — рассказывает он, отмечая, что пропустить остальных обещают «вот-вот».

В самом аквапарке рассчитывают, что комплекс в четверг продолжит работу, но уверенности в том, что это произойдёт в ближайшие минуты, нет. «Электричество отключилось около 16:00, восстанавливаем. Но пока аквапарк не работает на вход», — говорит сотрудник «Питерлэнда». Некоторые из тех, кто уже находится внутри, по его словам, не дожидаются возвращения света и уходят.

Здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки. Проблемы с электричеством ТРК не в новинку. Так, под конец августа на проблемы со светом посетители торгового центра и аквапарка жаловались дважды.

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