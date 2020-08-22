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22.08.2020 15:30
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Посетители аквапарка в «Питерлэнде» томятся в ожидании водных развлечений из-за коронавируса и непостоянства электричества

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Посетители аквапарка в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга томятся на солнце в ожидании водных развлечений. Из-за непостоянства электричества и коронавирусной инфекции им пришлось стоять в длинной очереди на вход.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Александр, тех, кто находился внутри ТРЦ, попросили выйти на улицу около двух дня 22 августа. Вместе с вновь прибывшими они выстроились в длинную очередь. «Люди ждут больше часа на входе», — уточнил он. По его словам, никакой информации о том, когда центр откроется, администрация не даёт. Александр также предположил, что сложившаяся ситуация связана с отключением электричества.

В пресс-службе аквапарка «Питерлэнд» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что света не было примерно десять минут. В настоящий момент эта проблема устранена. Там также заявили, что длинные очереди на вход связаны с исполнением предписаний Роспотребнадзора. Согласно им, посетителей обслуживают три кассы для соблюдения социальной дистанции, перед входом им измеряют температуру, а внутрь запускают не более 35–40 человек. Так как были введены подобные меры, увеличилось время ожидания входа.

автор видео читатель «Фонтанки» Александр

ТРЦ уже сталкивался с подобной проблемой накануне вечером. Электричество отключалось на его территории дважды. Как уже сообщалось, здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки.

автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (3)

Alex000
Купаются-то и парятся хоть в масках?
Нет? Как же так? Ведь коровавирус же.
Alexander_5e4cfced16b74
а в очереди - koвид не распространяется?)
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