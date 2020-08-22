Посетители аквапарка в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга томятся на солнце в ожидании водных развлечений. Из-за непостоянства электричества и коронавирусной инфекции им пришлось стоять в длинной очереди на вход.



Как сообщил читатель «Фонтанки» Александр, тех, кто находился внутри ТРЦ, попросили выйти на улицу около двух дня 22 августа. Вместе с вновь прибывшими они выстроились в длинную очередь. «Люди ждут больше часа на входе», — уточнил он. По его словам, никакой информации о том, когда центр откроется, администрация не даёт. Александр также предположил, что сложившаяся ситуация связана с отключением электричества.