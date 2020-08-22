Посетители аквапарка в «Питерлэнде» томятся в ожидании водных развлечений из-за коронавируса и непостоянства электричества
Посетители аквапарка в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в Приморском районе Петербурга томятся на солнце в ожидании водных развлечений. Из-за непостоянства электричества и коронавирусной инфекции им пришлось стоять в длинной очереди на вход.
Как сообщил читатель «Фонтанки» Александр, тех, кто находился внутри ТРЦ, попросили выйти на улицу около двух дня 22 августа. Вместе с вновь прибывшими они выстроились в длинную очередь. «Люди ждут больше часа на входе», — уточнил он. По его словам, никакой информации о том, когда центр откроется, администрация не даёт. Александр также предположил, что сложившаяся ситуация связана с отключением электричества.
В пресс-службе аквапарка «Питерлэнд» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что света не было примерно десять минут. В настоящий момент эта проблема устранена. Там также заявили, что длинные очереди на вход связаны с исполнением предписаний Роспотребнадзора. Согласно им, посетителей обслуживают три кассы для соблюдения социальной дистанции, перед входом им измеряют температуру, а внутрь запускают не более 35–40 человек. Так как были введены подобные меры, увеличилось время ожидания входа.
автор видео читатель «Фонтанки» Александр
ТРЦ уже сталкивался с подобной проблемой накануне вечером. Электричество отключалось на его территории дважды. Как уже сообщалось, здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки.