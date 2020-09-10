В пруду Михайловского сада при музее поймана красноухая черепаха, сообщается 10 сентября в паблике «Сады Русского музея» «ВКонтакте». Вероятно, кто-то из посетителей выкинул её в надежде на то, что она приживётся в саду. «Увы, красноухие черепахи не способны выживать в нашем климате. Для них наши водоёмы слишком холодные, — объясняют специалисты. — Выпускать таких черепах в городские пруды — значит обрекать питомца на верную гибель. Лето и осень этот вид черепах ещё переживет, но вот наша зима для них губительна».

Маленьких черепашек продают, как правило, около мест проведения детского досуга или на ярмарках среди игрушек. Купив животное за небольшую сумму, позже некоторые хозяева избавляются от него, «выпуская на волю». Таких черепах в Петербурге находят в городских водоёмах, на берегу залива, даже в парадных. В Горелово черепаха сумела пережить минувшую зиму в пруду, но это не означает, что она приспособилась и надо оставить её в покое. Даже при плюсовой температуре животное получило переохлаждение. А грядущая зима, по прогнозам синоптиков, может быть более суровой, чем обычно.