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21.07.2020 12:57
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Черепахи захватывают Петербург. Одна втёрлась в доверие к пушкинским уткам и катается с ними на доске

Петербуржцы всё чаще сообщают о новых городских обитателях — черепахах. Обычно их находят в прудах, но бывают и более неожиданные локации. Те, кто выживает, осваиваются в чуждой среде и непривычной компании.

Черепаха из Пушкина отдыхает вместе с утками. Пока птицы чистят перья, она просто греется на солнышке рядом с ними — на деревянной доске, как на палубе прогулочного катера. Происходит это в самом большом пруду Буферного парка, сообщает 21 июля очевидец Вячеслав в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Эта черепаха обитает в парке уже несколько лет, переживая зимы, отмечают в группе.

В самом Петербурге черепахи облюбовали пруд в Горелово. Одну «Тортиллу» оттуда выловили в конце февраля, а весной там заметили других. Читатели «Фонтанки» рассказывали о рептилиях, живущих там второй год. «Мнения местных жителей разделились: одни считают, что их надо спасать, а вторые считают, что раз они приспособились, то надо их оставить в покое», — делились актуальным вопросом читатели.

Фото: Читатели «Фонтанки»
Фото: Читатели «Фонтанки»

Зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», дал «Фонтанке» ответ: «Я против насильственного заселения среды чужеродными видами, это нарушает баланс экосистемы. Да и для самих видов может быть губительно. Что касается этих черепах, их лучше изъять. Прошедшая зима была мягкая, но суровую зиму они могут не пережить».

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Комментарии (5)

Peshekhod
Я-то было подумал, что они большие, как галапагосские... :-((
262181521
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снегурочка
Изменение климата...
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