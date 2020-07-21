Петербуржцы всё чаще сообщают о новых городских обитателях — черепахах. Обычно их находят в прудах, но бывают и более неожиданные локации. Те, кто выживает, осваиваются в чуждой среде и непривычной компании.

Черепаха из Пушкина отдыхает вместе с утками. Пока птицы чистят перья, она просто греется на солнышке рядом с ними — на деревянной доске, как на палубе прогулочного катера. Происходит это в самом большом пруду Буферного парка, сообщает 21 июля очевидец Вячеслав в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».