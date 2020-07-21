Черепахи захватывают Петербург. Одна втёрлась в доверие к пушкинским уткам и катается с ними на доске
Петербуржцы всё чаще сообщают о новых городских обитателях — черепахах. Обычно их находят в прудах, но бывают и более неожиданные локации. Те, кто выживает, осваиваются в чуждой среде и непривычной компании.
Черепаха из Пушкина отдыхает вместе с утками. Пока птицы чистят перья, она просто греется на солнышке рядом с ними — на деревянной доске, как на палубе прогулочного катера. Происходит это в самом большом пруду Буферного парка, сообщает 21 июля очевидец Вячеслав в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Эта черепаха обитает в парке уже несколько лет, переживая зимы, отмечают в группе.
В самом Петербурге черепахи облюбовали пруд в Горелово. Одну «Тортиллу» оттуда выловили в конце февраля, а весной там заметили других. Читатели «Фонтанки» рассказывали о рептилиях, живущих там второй год. «Мнения местных жителей разделились: одни считают, что их надо спасать, а вторые считают, что раз они приспособились, то надо их оставить в покое», — делились актуальным вопросом читатели.
Зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре», дал «Фонтанке» ответ: «Я против насильственного заселения среды чужеродными видами, это нарушает баланс экосистемы. Да и для самих видов может быть губительно. Что касается этих черепах, их лучше изъять. Прошедшая зима была мягкая, но суровую зиму они могут не пережить».