Фотографии потолочных плит, которыми забросало проходы между рядами в классе, и запыленных школьных принадлежностей, оставшихся на партах и на полу, опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Дети выбегали из класса с криками "Помогите!"» — пишет автор фото. С его слов, под бомбардировку ученики школы № 547 попали на уроке в половине второго дня, пострадавших среди них нет.

Директор учреждения Анна Малая уточнила, что обвалились пенопластовые панели и провисла часть алюминиевых реек подвесного потолка. «У нас всё нормально, это пенопласт», — заявила она в разговоре с «Фонтанкой», заверив, что конструкции рухнули не на уроке и занятие сорвано не было.



«Возможно, ветер», — сделала она предположение о причине случившегося. В ГУ МЧС по Петербургу заявки из школы на Адмирала Коновалова не поступало.

