FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 15:12
9
Печать

Ученики школы в Петербурге показали, как в классе рухнул потолок. Директор уверяет, что всё нормально

Обрушение подвесных конструкций потолка произошло в школе Красносельского района Петербурга 10 сентября. Последствия ученики показали в социальной сети, руководство просит не драматизировать.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фотографии потолочных плит, которыми забросало проходы между рядами в классе, и запыленных школьных принадлежностей, оставшихся на партах и на полу, опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Дети выбегали из класса с криками "Помогите!"» — пишет автор фото. С его слов, под бомбардировку ученики школы № 547 попали на уроке в половине второго дня, пострадавших среди них нет.

Директор учреждения Анна Малая уточнила, что обвалились пенопластовые панели и провисла часть алюминиевых реек подвесного потолка. «У нас всё нормально, это пенопласт», — заявила она в разговоре с «Фонтанкой», заверив, что конструкции рухнули не на уроке и занятие сорвано не было.

«Возможно, ветер», — сделала она предположение о причине случившегося. В ГУ МЧС по Петербургу заявки из школы на Адмирала Коновалова не поступало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

SlawaPiter
Ну то что директор сука редкая нет сомнений, а вот ученики это узнали...
mix.mix_leero
На самом деле очень грустная история. Говорит все это во-первых, о том, что вес конструкций данного типа действительно невелик, но как можно было так плохо произвести работы, чтобы этот лёгкий подвесной потолок рухнул.
Во-вторых, и это главное,реакция директора:все нормально. Нет, не нормально! Сразу понятно пытается выкручиваться. Есть много вопросов:кто должен был контролировать работы? Кто производил работы? И т. д.
И самое главное директор нисколько не обеспокоена как данное происшествие сказалось на психике детей. Делаю вывод: вина директора в произошедшем есть, поэтому она даже не обращает внимание на состояние детей.
***_555
А, фигня. Подумаешь, металлическая острая конструкция прилетит в голову ученику. Там же нет детей видных единорастов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний