Туроператоры рассказали о восстановлении спроса на Мальдивы

Промежуточные выводы о динамике продаж туров в данном направлении по сравнению с предыдущими годами может будет уже сделать через 2–3 недели, отмечают эксперты туроператора «Русский экспресс».

«В туроператорских компаниях Coral Travel, «Русский экспресс», «Спектрум», Space Travel, «Интурист», Tez Tour и ICS Travel Group констатируют заметный интерес к турам на Мальдивы (…) Спрос на Мальдивы восстанавливается высокими темпами», — говорится в сообщении.

Спрос россиян на туры на Мальдивы восстанавливается быстрыми темпами, сообщил «Вестник АТОР» со ссылкой на данные туроператоров.

У «Русского экспресса» также есть клиенты, «готовые лететь уже первыми рейсами «Аэрофлота» в сентябре», подчеркнули в АТОР.

По данным туроператора ПАКС, сначала в России «прощупывали почву и уточняли условия въезда», но уже спустя три дня начали поступать заявки на заезды в сентябре и позже, отметили в АТОР. В Space Travel также зафиксировали «шквал обращений» по поводу туров в данном направлении.

Сейчас на Мальдивы готовы ехать даже те, кто ранее не планировал туры на эти островные курорты, отмечают в «Интуристе».

Восстановление спроса на Мальдивы происходит по нескольким факторам, в том числе из-за отсутствия необходимости в визах, круглогодичности отдыха, широкого выбора отелей, работающих по системе «все включено», а также относительно недолгого прямого перелета.