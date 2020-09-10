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10.09.2020 10:59
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Туроператоры рассказали о восстановлении спроса на Мальдивы

Спрос россиян на туры на Мальдивы восстанавливается быстрыми темпами, сообщил «Вестник АТОР» со ссылкой на данные туроператоров.

«В туроператорских компаниях Coral Travel, «Русский экспресс», «Спектрум», Space Travel, «Интурист», Tez Tour и ICS Travel Group констатируют заметный интерес к турам на Мальдивы (…) Спрос на Мальдивы восстанавливается высокими темпами», — говорится в сообщении.

Промежуточные выводы о динамике продаж туров в данном направлении по сравнению с предыдущими годами может будет уже сделать через 2–3 недели, отмечают эксперты туроператора «Русский экспресс».

У «Русского экспресса» также есть клиенты, «готовые лететь уже первыми рейсами «Аэрофлота» в сентябре», подчеркнули в АТОР.

По данным туроператора ПАКС, сначала в России «прощупывали почву и уточняли условия въезда», но уже спустя три дня начали поступать заявки на заезды в сентябре и позже, отметили в АТОР. В Space Travel также зафиксировали «шквал обращений» по поводу туров в данном направлении.

Сейчас на Мальдивы готовы ехать даже те, кто ранее не планировал туры на эти островные курорты, отмечают в «Интуристе».

Восстановление спроса на Мальдивы происходит по нескольким факторам, в том числе из-за отсутствия необходимости в визах, круглогодичности отдыха, широкого выбора отелей, работающих по системе «все включено», а также относительно недолгого прямого перелета.

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Комментарии (1)

prosto_5e4ce2877d5fb
Либералам на заметку.
Обнищавший в коронавирусный период народ восстанавливает спрос на отдых на Мальдивах.
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