Российский след. Лукашенко рассказал, почему глава КГБ лишился своего поста

«Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание россиян) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да». Смысл такой: ему (Александру Лукашенко) поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего — просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком»,— рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

При этом, по словам Лукашенко, КГБ гарантировал президенту, что действия этого «отряда» отследят, а потом сообщило, что в группе есть уроженец Гомельской области. После этого президент дал распоряжение их задержать. «Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли»,— рассказал Бабаян.



Президент Белоруссии уверил, что почти сразу же он обратился к коллегам на Украине и в России с просьбой прислать прокуроров, но никто не приехал.



«Тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: «Мы хотим в Россию». И собственно, они уехали», — цитирует слова Лукашенко главред радиостанции.



Валерий Викульчик до 3 сентября был главой республиканского КГБ. Сейчас он занимает пост госсекретаря Совбеза.

