Российский след. Лукашенко рассказал, почему глава КГБ лишился своего поста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистами российских СМИ заявил, что глава КГБ Валерий Викульчик лишился поста из-за задержания 33 россиян перед выборами в Белоруссии.
«Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание россиян) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да». Смысл такой: ему (Александру Лукашенко) поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего — просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком»,— рассказал главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
При этом, по словам Лукашенко, КГБ гарантировал президенту, что действия этого «отряда» отследят, а потом сообщило, что в группе есть уроженец Гомельской области. После этого президент дал распоряжение их задержать. «Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли»,— рассказал Бабаян.
Президент Белоруссии уверил, что почти сразу же он обратился к коллегам на Украине и в России с просьбой прислать прокуроров, но никто не приехал.
«Тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: «Мы хотим в Россию». И собственно, они уехали», — цитирует слова Лукашенко главред радиостанции.
Валерий Викульчик до 3 сентября был главой республиканского КГБ. Сейчас он занимает пост госсекретаря Совбеза.
О задержании «бойцов ЧВК Вагнера» белорусские власти заявили 29 июля. Россиян обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране и арестовали. Ими заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.
Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». Россиян вернули в Россию, они успели дать интервью «России 24».
Украинские власти отрицают причастность к задержанию россиян. При этом версия о спецоперации СБУ объясняет обилие украинцев среди 33 задержанных в Минске и легкость, с которой они раскрыли дату закрытых указов Владимира Путина о раздаче госнаград.