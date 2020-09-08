Лукашенко рассказал, как отправил сына извиняться перед задержанными вагнеровцами
Белоруссия принесла извинения задержанным конце июля россиянам, в которых опознали бойцов ЧВК Вагнера. Прощения у них просил сын белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом 8 сентября сообщил президент Белоруссии.
Как рассказал главный редактор радио «Говорит Москва» Роман Бабаян, который присутствовал на встрече Лукашенко с представителями прессы, президент долго говорил о том, как происходило задержание вагнеровцев. Якобы информация о 33 россиянах, которые пересекли границу, рассказал водитель автобуса, в котором они ехали. По словам Лукашенко, это просто бдительный гражданин, а не сотрудник спецслужб. Приказ задержать подозрительных лиц поступил после того, как глава КГБ признался, что не сможет контролировать их передвижения по стране.
«При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты (в Стамбул) сожгли», — сказал президент.
«Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принёс извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали «мы хотим в Россию». И, собственно, они уехали», — приводит радиостанция слова Лукашенко.
Белорусский президент подчеркнул, что россиян бы не выдали Украине.
О задержании «бойцов ЧВК Вагнера» белорусские власти заявили 29 июля. Россиян обвинили в подготовке массовых беспорядков в стране и арестовали. Ими заинтересовалась Украина, по мнению которой те могли участвовать в боевых действиях на Донбассе, а также попросила об экстрадиции предполагаемых наёмников. Белоруссия ответила, что сделает это, только когда будет доказана их вина.
Президент Белоруссии получил от Владимира Путина письмо с «изложением всех фактов по задержанным боевикам», после чего заявил, что «никакие Вагнеры не повлияют на отношения с РФ». Россиян вернули в Россию, они успели дать интервью «России 24».
Украинские власти отрицают причастность к задержанию россиян. При этом версия о спецоперации СБУ объясняет обилие украинцев среди 33 задержанных в Минске и легкость, с которой они раскрыли дату закрытых указов Владимира Путина о раздаче госнаград.
Путин же заявил, что ехавшие на работу люди стали жертвами совместной спецоперации Украины и США.