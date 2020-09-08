Путин выступит на юбилейной Генассамблее ООН

Президент России выступит на юбилейной 75-й Генеральной ассамблее ООН, это следует из распоряжения главы государства, опубликованного вечером 8 сентября на официальном сайте правовой информации.

В нём сообщается состав официальной делегации России на главный международный форум. Возглавит её Владимир Путин. Кроме него, в Нью-Йорк отправятся сенатор Константин Косачёв, глава МИД РФ СЕргей Лавров, депутат Госдумы России Леонид Слуцкий, помощник президента Юрий Ушаков,

После завершения участия в делегации в формате видеообращения президента РФ на Сергея Лаврова будут возложены обязанности главы делегации.

