В Купчино пассажирку выбросило из салона ударом мчащегося «Мерседеса»
Тяжелыми последствиями закончилось столкновение автомобилей «Рено» и «Мерседес» на юге Петербурга. 69-летнюю пассажирку выбросило из салона, она получила серьезные повреждения.
«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП вечером 8 сентября на пересечении улицы Гашека и Загребского бульвара. Мчащийся «Мерседес» протаранил «Рено», фактически разрушив его заднюю часть.
«Фонтанка.ру»
Выброшенная из салона пассажирка отлетела на середину проезжей части. Ее, по данным «Фонтанки», госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в очень тяжелом состоянии. Пострадала еще одна пассажирка «Рено» — 67-летняя женщина. Водителя разрушенной машины тоже госпитализировали. У него черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.