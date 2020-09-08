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08.09.2020 19:08
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В Купчино пассажирку выбросило из салона ударом мчащегося «Мерседеса»

Тяжелыми последствиями закончилось столкновение автомобилей «Рено» и «Мерседес» на юге Петербурга. 69-летнюю пассажирку выбросило из салона, она получила серьезные повреждения.

«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП вечером 8 сентября на пересечении улицы Гашека и Загребского бульвара. Мчащийся «Мерседес» протаранил «Рено», фактически разрушив его заднюю часть.

«Фонтанка.ру»

Выброшенная из салона пассажирка отлетела на середину проезжей части. Ее, по данным «Фонтанки», госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в очень тяжелом состоянии. Пострадала еще одна пассажирка «Рено» — 67-летняя женщина. Водителя разрушенной машины тоже госпитализировали. У него черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

kоt-obormot
Один дебил несется с превышением скорости по главной. Второй дебил лезет правым боком разъезжаясь и нихрена не видя.
Znatok78
На дороге такие водители, как на Рено, самые страшные, никогда не понимаешь, что от них ждать, будет он пропускать или меееедленно поедет. Действия таких, как на Мерседес, хотя бы можно спрогнозировать (хотя многим они не нравятся) и по мне лучше так, чем как реновод.
Olen
Оба хороши.
Один летун отмороженный, второй слепошарый средь бела дня несущуюся на него машину не видит.
Хотели видимо доказать что-то друг другу и получили, две разбитые машины и обоюдку.
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