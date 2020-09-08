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08.09.2020 17:23
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«Орёл и решка» станет полнометражной приключенческой комедией. За фильм возьмется сценарист «Вторжения»

Создатели шоу «Орёл и решка» снимут полнометражную комедию о путешествиях. Как 8 сентября пишет Interfax, об этом команда проекта заявила на питчинге Фонда кино.

Известно, что сюжет ленты «будет иметь прямое отношение к travel-шоу». По данным портала «Кино-театр», зритель увидит, как съемочная группа нечаянно устраивает переворот в одном из государств, из-за чего власть там захватит диктатор. Сценаристом картины выступит Андрей Золотарев. Ранее он работал над «Притяжением» и «Вторжением» Фёдора Бондарчука, а также «Тренером» Данилы Козловского. Передача «Орёл и решка» выходит с 2011 года.

В августе стало известно о том, что на государственную поддержку рассчитывают лента «Джон», вдохновлённая историей ЧВК Вагнера, нуар о последних днях Сергея Есенина, картина о тушении лесных пожаров, «Конёк-горбунок» и новая часть мультфильма «Три богатыря».

В 2022 году россиян ждёт документальный фильм о лидере группы «Король и Шут» Михаиле Горшеневе. Соединять отрывки хроники с музыкой, интервью музыканта и добавлять к этому анимационные элементы взялась режиссёр Дарья Иванкова.

Также на экраны должна выйти картина о так называемых «группах смерти».

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Комментарии (1)

PROM
ещё один рвотный шедевр получится
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