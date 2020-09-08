«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Премьер-министр России считает, что экономика РФ восстанавливается после пандемии быстрее, чем в других странах.



«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — цитирует 8 сентября заявление Михаила Мишустина ТАСС.

По его словам, за успешным преодолением спада, вызванного пандемией, стоят своевременные решения президента и действия правительства, а также работа делового сообщества. В частности, он отметил, что после апрельского падения «восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности».