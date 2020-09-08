«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса
Премьер-министр России считает, что экономика РФ восстанавливается после пандемии быстрее, чем в других странах.
«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — цитирует 8 сентября заявление Михаила Мишустина ТАСС.
По его словам, за успешным преодолением спада, вызванного пандемией, стоят своевременные решения президента и действия правительства, а также работа делового сообщества. В частности, он отметил, что после апрельского падения «восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности».
Премьер-министр РФ констатировал, что 2020 года стал одним из самых сложных для всей мировой экономики.