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08.09.2020 16:46
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«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Премьер-министр России считает, что экономика РФ восстанавливается после пандемии быстрее, чем в других странах.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира, а процессы восстановления идут даже более динамично», — цитирует 8 сентября заявление Михаила Мишустина ТАСС.

По его словам, за успешным преодолением спада, вызванного пандемией, стоят своевременные решения президента и действия правительства, а также работа делового сообщества. В частности, он отметил, что после апрельского падения «восстанавливаются потребительский спрос, оборот розничной торговли и объем производства в обрабатывающей промышленности».

Премьер-министр РФ констатировал, что 2020 года стал одним из самых сложных для всей мировой экономики.

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Комментарии (5)

PROM
дальше всунуть нам не получилось
alexadmin
Поскольку в России и так особо не работали, карантин на нас повлиял не сильно...
Zloi_prohozhiy
Мишустин поди сегодняшнее повальное падение акций не видел? Что евро 100 уже в открытую пророчат, тоже не слышал?
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