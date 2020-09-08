«Прошло 79 лет, а мы до сих пор не знаем всех имен». В Петербурге вспоминают имена жертв блокады
«День памяти» — третья ежегодная акция, посвященная жертвам блокады Ленинграда, проходит 8 сентября в Санкт-Петербурге и пригородах. Мероприятие организовано волонтерами «Комитета 8 сентября», которые каждый год собираются на площадках по всему городу и читают имена тех, кто пал жертвой трагической страницы истории нашего города.
«За два года мы прочли 37 974 имени, которые мы записываем в книгу «Названные имена». Цель акции — назвать все имена, которые известны на сегодняшний день. Это порядка 850 тысяч из миллиона. Прошло 79 лет, а мы до сих пор всех имен не знаем. Это говорит о том, какое у нас осмысление прошлого. Это акция абсолютно волонтерская на анонимных пожертвованиях одного человека», — рассказывает организатор акции Анастасия Принцева.
Поддержки инициативы активистов со стороны администрации города нет. Максимум — в 2018 и 2019 годах была организована социальная реклама, но в этом году волонтёрам в ней почему-то отказали.
Сегодня мероприятие проходит на 82 площадках — от Зимнего дворца и Манежа до районных школ и жилых дворов. Количество известных жертв блокады Ленинграда с каждым годом все растет. В 2020 году планируется назвать более 20 тысяч человек. Для этого волонтеры акции с полудня несколько часов — от часа до пяти часов подряд — стоят и называют имена, даты рождения, даты смерти и места захоронения погибших (чаще всего они неизвестны).
Началось все с 2018 года. Тогда активисты вдохновились интерактивной «стеной памяти», которую разместил у себя во дворе на Конной улице, 10, Юрий Вульф. На стене постоянно пролетали имена погибших жителей этого двора в дни блокады.
«Мы увидели эту инициативу и долго думали, как можно правильно выставить этот блокадный ритуал так, чтобы он был максимально простым, понятным, и доступным всем, и скорбным. Мы решили, что ритуальное действие такое, как чтение имен, которые забыты и уходят, потому что люди погибали семьями и близких нет, и большинство мест захоронения неизвестно. Нужно вспоминать и нужно понимать величину катастрофы. Трагедия блокады не осмыслена. Даже имена не все посчитаны», — рассказала Анастасия Принцева.
Кроме чтения имен, организаторы «Комитета 8 сентября» публикуют в социальных сетях истории жизни погибших, которые им присылают родственники блокадников. Затем эти портреты с рассказами о людях развешиваются по всеми городу. Также организаторы проводят исторические конференции и ведут научную работу.
Рассказать об известных вам блокадниках можно на сайте акции leningrad1941.ru или в социальных сетях.
Блокада Ленинграда фашистскими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.
Военные потери, только по официальным данным, превысили 400 тысяч человек, гражданские — около 650 тысяч человек. Жители Ленинграда гибли не только при артобстрелах и бомбардировках: подавляющее большинство смертей случилось от голода.