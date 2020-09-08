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08.09.2020 14:27
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«Прошло 79 лет, а мы до сих пор не знаем всех имен». В Петербурге вспоминают имена жертв блокады

«День памяти» — третья ежегодная акция, посвященная жертвам блокады Ленинграда, проходит 8 сентября в Санкт-Петербурге и пригородах. Мероприятие организовано волонтерами «Комитета 8 сентября», которые каждый год собираются на площадках по всему городу и читают имена тех, кто пал жертвой трагической страницы истории нашего города.

«За два года мы прочли 37 974 имени, которые мы записываем в книгу «Названные имена». Цель акции — назвать все имена, которые известны на сегодняшний день. Это порядка 850 тысяч из миллиона. Прошло 79 лет, а мы до сих пор всех имен не знаем. Это говорит о том, какое у нас осмысление прошлого. Это акция абсолютно волонтерская на анонимных пожертвованиях одного человека», — рассказывает организатор акции Анастасия Принцева.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Поддержки инициативы активистов со стороны администрации города нет. Максимум — в 2018 и 2019 годах была организована социальная реклама, но в этом году волонтёрам в ней почему-то отказали.

Сегодня мероприятие проходит на 82 площадках — от Зимнего дворца и Манежа до районных школ и жилых дворов. Количество известных жертв блокады Ленинграда с каждым годом все растет. В 2020 году планируется назвать более 20 тысяч человек. Для этого волонтеры акции с полудня несколько часов — от часа до пяти часов подряд — стоят и называют имена, даты рождения, даты смерти и места захоронения погибших (чаще всего они неизвестны).

Началось все с 2018 года. Тогда активисты вдохновились интерактивной «стеной памяти», которую разместил у себя во дворе на Конной улице, 10, Юрий Вульф. На стене постоянно пролетали имена погибших жителей этого двора в дни блокады.

«Мы увидели эту инициативу и долго думали, как можно правильно выставить этот блокадный ритуал так, чтобы он был максимально простым, понятным, и доступным всем, и скорбным. Мы решили, что ритуальное действие такое, как чтение имен, которые забыты и уходят, потому что люди погибали семьями и близких нет, и большинство мест захоронения неизвестно. Нужно вспоминать и нужно понимать величину катастрофы. Трагедия блокады не осмыслена. Даже имена не все посчитаны», — рассказала Анастасия Принцева.

Кроме чтения имен, организаторы «Комитета 8 сентября» публикуют в социальных сетях истории жизни погибших, которые им присылают родственники блокадников. Затем эти портреты с рассказами о людях развешиваются по всеми городу. Также организаторы проводят исторические конференции и ведут научную работу.

Рассказать об известных вам блокадниках можно на сайте акции leningrad1941.ru или в социальных сетях.

Блокада Ленинграда фашистскими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня.

Военные потери, только по официальным данным, превысили 400 тысяч человек, гражданские — около 650 тысяч человек. Жители Ленинграда гибли не только при артобстрелах и бомбардировках: подавляющее большинство смертей случилось от голода.

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Комментарии (2)

Александр Смуров
>Блокада Ленинграда фашистскими войсками длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо
Никакого блокадного кольца ни на одной карте НЕТ. Или показывайте карту с кольцом или признавайте что занимаетесь внушением ложных сведений.

>гражданские — около 650 тысяч человек. Жители Ленинграда гибли не только при артобстрелах и бомбардировках: подавляющее большинство смертей случилось от голода.

Вы сумеете доказать хотя бы 50000 смертей от дистрофии?
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В СССР врачи писали что человек без вреда для здоровья на одной воде способен полноценно жить до 45 суток. К концу 3-х суток есть уже не хочется, это я проверил на собственном опыте. Еда начинает снится кажется где близко к 45 суткам, не проверял т.к. голодал существенно меньше.
Vahmistroff
"от часа до пяти часов подряд — стоят и называют имена, даты рождения, даты смерти и места захоронения погибших"
Я, конечно, не доктор, но по-моему это диагноз...
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