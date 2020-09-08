«День памяти» — третья ежегодная акция, посвященная жертвам блокады Ленинграда, проходит 8 сентября в Санкт-Петербурге и пригородах. Мероприятие организовано волонтерами «Комитета 8 сентября», которые каждый год собираются на площадках по всему городу и читают имена тех, кто пал жертвой трагической страницы истории нашего города.

«За два года мы прочли 37 974 имени, которые мы записываем в книгу «Названные имена». Цель акции — назвать все имена, которые известны на сегодняшний день. Это порядка 850 тысяч из миллиона. Прошло 79 лет, а мы до сих пор всех имен не знаем. Это говорит о том, какое у нас осмысление прошлого. Это акция абсолютно волонтерская на анонимных пожертвованиях одного человека», — рассказывает организатор акции Анастасия Принцева.

Поддержки инициативы активистов со стороны администрации города нет. Максимум — в 2018 и 2019 годах была организована социальная реклама, но в этом году волонтёрам в ней почему-то отказали.



Сегодня мероприятие проходит на 82 площадках — от Зимнего дворца и Манежа до районных школ и жилых дворов. Количество известных жертв блокады Ленинграда с каждым годом все растет. В 2020 году планируется назвать более 20 тысяч человек. Для этого волонтеры акции с полудня несколько часов — от часа до пяти часов подряд — стоят и называют имена, даты рождения, даты смерти и места захоронения погибших (чаще всего они неизвестны).



Началось все с 2018 года. Тогда активисты вдохновились интерактивной «стеной памяти», которую разместил у себя во дворе на Конной улице, 10, Юрий Вульф. На стене постоянно пролетали имена погибших жителей этого двора в дни блокады.



«Мы увидели эту инициативу и долго думали, как можно правильно выставить этот блокадный ритуал так, чтобы он был максимально простым, понятным, и доступным всем, и скорбным. Мы решили, что ритуальное действие такое, как чтение имен, которые забыты и уходят, потому что люди погибали семьями и близких нет, и большинство мест захоронения неизвестно. Нужно вспоминать и нужно понимать величину катастрофы. Трагедия блокады не осмыслена. Даже имена не все посчитаны», — рассказала Анастасия Принцева.

