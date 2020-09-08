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08.09.2020 15:37
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Такси стали реже попадать в аварии. Количество ДТП снизилось на 28%

Уровень аварийности для такси снизился за последние годы. К такому выводу пришли в экспертном центре «Движение без опасности» (ДБО), проанализировав сведения страховых компаний России о ДТП с этим видом транспорта.

Фото: freepik.com

Об этом рассказал руководитель центра Вадим Мельников на Международном форуме «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге.

Исследование ДБО показало, что количество дорожных происшествий с машинами, осуществляющими перевозку пассажиров по счетчику, на территории России в пересчете на миллион километров уменьшилось на 28% год к году.

Для того, чтобы выводы были корректными, эксперты сравнивали периоды до начала пандемии — зимний период 2018/2019 года с аналогичным периодом 2019/2020 года — и брали во внимание не только абсолютное количество ДТП, но и общее количество транспортных средств и интенсивность их использования. Поскольку пробег такси обычно больше, чем у личных автомобилей, то данные приводятся в пересчете на миллион километров

Как заявил Мельников, несколько лет назад на российском рынке появилось страхование поездок в такси. Пока оно действует, по большей части, в отношении клиентов и партнеров онлайн-агрегаторов. Одновременно с этим агрегаторы также начали применять технологии контроля для безопасности поездок — от идентификации машины до анализа поведения водителя за рулем, — причем весь мониторинг осуществляется обычно через мобильное приложение водителей.

В результате таких мер число ДТП снизилось на треть, а количество тяжёлых ДТП — тех, которые по оценкам страховых компаний требовали выплат свыше 100 тысяч рублей, — в среднем на четверть.

Фото: freepik.com

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