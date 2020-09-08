Такси стали реже попадать в аварии. Количество ДТП снизилось на 28%

Об этом рассказал руководитель центра Вадим Мельников на Международном форуме «Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге.



Исследование ДБО показало, что количество дорожных происшествий с машинами, осуществляющими перевозку пассажиров по счетчику, на территории России в пересчете на миллион километров уменьшилось на 28% год к году.



Для того, чтобы выводы были корректными, эксперты сравнивали периоды до начала пандемии — зимний период 2018/2019 года с аналогичным периодом 2019/2020 года — и брали во внимание не только абсолютное количество ДТП, но и общее количество транспортных средств и интенсивность их использования. Поскольку пробег такси обычно больше, чем у личных автомобилей, то данные приводятся в пересчете на миллион километров

