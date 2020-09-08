Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении в огне 46 тонн сыра, сливочного масла и хамона из Европы. Вина их состояла в том, что все они были нелегалами.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба управления, специалисты по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с таможенниками в Большом порту Санкт-Петербурга досмотрели контейнеры с грузом, отправленным из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH. Груз был направлен в адрес петербургского ООО «Ригель», занимающегося оптовой торговлей. В таможенной декларации указывалось, что в контейнерах химическая продукция. Но это оказалось не так. Отсутствовал и код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, в связи с чем достоверно идентифицировать товары не представилось возможным, отмечается в сообщении.