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08.09.2020 10:46
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В порту Петербурга вскрыли контейнер с химией, а там — сыры и хамон. Ради безопасности россиян их показательно сожгли

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отчиталось об уничтожении в огне 46 тонн сыра, сливочного масла и хамона из Европы. Вина их состояла в том, что все они были нелегалами.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба управления, специалисты по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с таможенниками в Большом порту Санкт-Петербурга досмотрели контейнеры с грузом, отправленным из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH. Груз был направлен в адрес петербургского ООО «Ригель», занимающегося оптовой торговлей. В таможенной декларации указывалось, что в контейнерах химическая продукция. Но это оказалось не так. Отсутствовал и код ТН ВЭД ЕАЭС продукции, в связи с чем достоверно идентифицировать товары не представилось возможным, отмечается в сообщении.

На самом деле тысячи километров пути в контейнере проделали товары животного происхождения: сыр, сливочное масло и хамон. Маркировочные этикетки и оттиски печати указали на страны-производители: сыр из Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Эстонии и Финляндии, масло — из Голландии и Финляндии, хамон — из Испании.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора

Их сжигали два дня, 3 и 4 сентября, — все 46 с лишним тонн. Как подчёркивается в пресс-релизе, «в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Пресс-служба Управления Россельхознадзора

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Комментарии (8)

Barmaley_5e4d0211d3423
"Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
— В пропасть.
— Теперь вино: Разбила… две бутылки.
— Три!
— Пиши три.
— Три… бутылки."
(с)
den131975
При сжигании ни один хамон не пострадал)
hal9000
"Опять ты эту икру поставила...не могу я ее есть проклятую"..хоть бы хамона достала...)
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