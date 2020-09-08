FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
08.09.2020 09:52
6
Печать

Петербуржец устроил стрельбу у жилого дома на Маршала Жукова. Один человек ранен

За стрельбу из травматического пистолета задержан 35-летний петербуржец. Его жертвой стал приезжий из Киргизии.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне ночью жильцы дома 60 на проспекте Маршала Жукова сообщили в полицию о стрельбе и громкой ссоре с участием пяти мужчин.

Автором выстрелов, по мнению полиции, оказался местный житель Виктор С. Из пистолета «Стражник» он метил прицельно. Самые серьезные травмы получил 28-летний гражданин Киргизии. Медики его нашли с огнестрельным ранением груди.

Травматический пистолет полиция изъяла. Мужчину задержали и поместили в ИВС. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Десять лет назад подозреваемый привлекался по делу о краже.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Агроном аэродрома
Из новости неясно - остальные трое "петербуржцев" были на стороне нивчем неповинного кыргыза или злобного русского?
pila_grigoryeva
если ссора русского и кыргызов в Питере то виноват всегда русский -вот такое у нас русофобское государство
вернее Питер для кыргызов спасибо путину за это
SlawaPiter
Похоже не так просто он начал стрелять в басурман...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний