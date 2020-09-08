Петербуржец устроил стрельбу у жилого дома на Маршала Жукова. Один человек ранен
За стрельбу из травматического пистолета задержан 35-летний петербуржец. Его жертвой стал приезжий из Киргизии.
Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне ночью жильцы дома 60 на проспекте Маршала Жукова сообщили в полицию о стрельбе и громкой ссоре с участием пяти мужчин.
Автором выстрелов, по мнению полиции, оказался местный житель Виктор С. Из пистолета «Стражник» он метил прицельно. Самые серьезные травмы получил 28-летний гражданин Киргизии. Медики его нашли с огнестрельным ранением груди.
Травматический пистолет полиция изъяла. Мужчину задержали и поместили в ИВС. Уголовное дело возбудили по статье 213 УК «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Десять лет назад подозреваемый привлекался по делу о краже.