В столб на Московском «Мазду» привела, по словам очевидцев, гонка с мотоциклом
Два автомобиля вылетели с проезжей части ночью 8 сентября в результате ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Мазда» играла в гонки с мотоциклом и на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло столкнулась с другим автомобилем. От удара её откинуло в опору освещения. «Все живы, вторая машина — участник ДТП в кустах. «Мазда» превысила, а другая машина перестроилась и не заметила «Мазду», вроде, так все было», — рассказывает Иван.
После аварии на место оперативно выехала бригада СПб ГБУ «Ленсвет». По результатам обследования светотехнического оборудования повреждений на опоре не выявлено, светильник цел. Сдвинуло только цоколь опоры — повернуло относительно оси опоры. В ближайшее время его выправят. Опора падению не угрожает, сообщает пресс-служба предприятия.