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08.09.2020 08:36
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В столб на Московском «Мазду» привела, по словам очевидцев, гонка с мотоциклом

Два автомобиля вылетели с проезжей части ночью 8 сентября в результате ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Мазда» играла в гонки с мотоциклом и на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло столкнулась с другим автомобилем. От удара её откинуло в опору освещения. «Все живы, вторая машина — участник ДТП в кустах. «Мазда» превысила, а другая машина перестроилась и не заметила «Мазду», вроде, так все было», — рассказывает Иван.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

После аварии на место оперативно выехала бригада СПб ГБУ «Ленсвет». По результатам обследования светотехнического оборудования повреждений на опоре не выявлено, светильник цел. Сдвинуло только цоколь опоры — повернуло относительно оси опоры. В ближайшее время его выправят. Опора падению не угрожает, сообщает пресс-служба предприятия.

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Комментарии (5)

_Igor_
Что-то, простите, сделают с цоколем? За что его так, дорогая редакция?
Zloi_prohozhiy
Половина текста об опоре и бригаде Ленсвет. Очень полезная информация))) а пожарники приезжали, аккумуляторные батареи отключали?
Дмитрий Р.
Выпрят. Лихо завернули. Спеллер ваще ничего не подчёркивает, чтоль?
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