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07.09.2020 22:18
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Двойная радуга, огненное небо и призрак Лахты. Фотогеничный вечер Петербурга

Фото: читательница «Фонтанки» Ева

Дождь распустил над Петербургам первую в сентябре радугу. В комплекте погода порадовала выразительным небом и живописным закатом.

Фотографиями двойной радуги горожане делятся в социальных сетях 7 сентября. Природное явление скрасило возвращение домой в Приморском районе, в небо смотрели также в Мурино.

Фотокорреспондент «Фонтанки» добавил в коллекцию снимки затянутого тучами неба, огненного заката, сквозь который можно рассмотреть очертания небоскрёба Лахта Центра.

Синоптики обещают Петербургу небольшой дождь вечером во вторник, 8 сентября. Температура воздуха днём должна быть 16-18 градусов тепла.

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Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: читательница «Фонтанки» Ева
© Фонтанка.Ру

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